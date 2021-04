Star académie sera de retour à l’hiver 2022

Le président et chef de la direction du géant médiatique québécois était présent en direct lors de l’émission de variétés du dimanche soir diffusée sur les ondes de TVA, pour faire part de la nouvelle.

Devant le franc succès remporté par la présente édition [de l’émission], c’est avec enthousiasme que Star académie [...] s’engage à continuer de faire rayonner le talent et la jeunesse d’ici , a indiqué TVA dans un communiqué.

Lunou Zucchini, 25 ans et originaire de Saint-Denis-sur-Richelieu, affrontera William Cloutier, 25 ans, de Victoriaville, lors de la grande finale de Star académie 2021, qui se tiendra dimanche prochain.

L’émission avait amorcé en février dernier son retour en ondes sur le réseau TVA, près de neuf ans après la diffusion de sa cinquième saison.

L’animatrice Julie Snyder et les Productions J avaient piloté les cinq premières saisons, diffusées entre 2003 et 2012. Les Productions Déferlantes et Jean-Philippe Dion ont pris le relais cette année, avec le musicien Patrice Michaud à l’animation.