Une visite d’élus aux soins intensifs serait la bienvenue, selon un médecin

Le médecin chargé des unités de soins intensifs pour l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) à Regina, le Dr Jeff Betcher, affirme qu’une visite d’élus dans les hôpitaux serait non seulement appropriée, mais également la bienvenue.

Même si le médecin souligne le soutien du ministère de la Santé qui a répondu aux demandes et besoins du personnel, il pense que ceux qui prennent les décisions entourant la COVID-19 doivent voir de leurs yeux ce à quoi le personnel est confronté.

Le Dr Jeff Betcher, qui divise son temps entre les deux unités de soins intensifs disponibles à Regina, indique que le personnel maintient un emploi du temps épuisant pour traiter les personnes souffrant de la COVID-19.

Le travail pousse les employés à bout. C’est une chose de comprendre la situation, c’en est une autre de la voir de ses propres yeux. Une citation de :Dr Jeff Betcher, médecin chargé des unités de soins intensifs pour la SHA à Regina

Le médecin indique que même pour des membres de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , voir la situation de près leur a permis de mieux comprendre ce que les patients et les employés vivent au quotidien.

La semaine dernière, le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, a invité le premier ministre, Scott Moe, à visiter en sa compagnie une unité de soins intensifs. Une invitation jugée inappropriée par le premier ministre qui l'a déclinée.

Ryan Meili avait indiqué que le gouvernement serait en mesure de prendre de meilleures décisions s’il avait une meilleure idée de ce qu'il se passait sur le terrain.

M. Betcher souhaite cependant qu’une visite de Scott Moe serait une source d’encouragement, pour montrer au personnel que le premier ministre est derrière nous, qu’il est là pour nous .

La visite se ferait, selon le médecin, sans que les opérations de l’unité ne soient dérangées.

Il compare une possible visite de Scott Moe dans une unité de soins intensifs aux visites du premier ministre britannique, Winston Churchill, dans les rues de Londres après des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale.

Bien que M. Moe ait refusé l’invitation du chef de l’opposition, il affirme cependant louer le travail du personnel soignant, soulignant le travail extrêmement difficile que celui-ci effectue au quotidien.

Une situation inquiétante sur différents fronts

Alors que les cas de la COVID-19 continuent d’augmenter dans la province, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan s’adapte et a notamment augmenté le nombre de lits dans certaines unités de soins intensifs. En date du 25 avril, il y avait 51 personnes aux soins intensifs dans la province.

Mais cela pose de nombreux défis, selon le médecin.

C’est épuisant physiquement, mais aussi émotionnellement, surtout lorsque vous avez de plus en plus de patients qui sont très jeunes. Une citation de :Dr Jeff Betcher, médecin chargé des unités de soins intensifs pour la SHA à Regina

Il implore la population de continuer à respecter les mesures sanitaires en place, notamment avec l’arrivée de l’été, et de ne pas croire aux manifestations anti-masque, comme celles qui ont récemment eu lieu à Regina et à Saskatoon. Une désinformation pure et simple qui est dommageable à la communauté dans son ensemble , selon le médecin.

Plus d’actions doivent être prises, indique le Dr Betcher, soulignant que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.

Pour moi, la situation ici, c’est noir et blanc. Il faut que ces rassemblements soient interdits. Une citation de :Dr Jeff Betcher, médecin chargé des unités de soins intensifs pour la SHA à Regina

Il enjoint au gouvernement d'étudier la possibilité de nouvelles mesures afin d'endiguer la progression de la maladie, notamment des variants du coronavirus..