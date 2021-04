Un organisme d’aide aux réfugiés de Winnipeg met ses employés en lockout

Sans convention collective, les employés du Conseil multiconfessionnel d'aide à l'établissement des immigrants au Manitoba (CMAEIM), organisme aussi connu sous le nom de Welcome Place, seront en lockout à partir de mardi.

Des réfugiés ne pourront ainsi pas obtenir de services essentiels.

Cette situation survient après des mois de négociations entre Welcome Place et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le syndicat représentant les employés. Les partis se sont entendus sur les salaires et d’autres questions monétaires, mais négocient encore à propos de concessions qui, selon le syndicat, n’ont pas d’impact sur le financement de l’organisation.

Ce sera dévastateur, pour être honnête , s’exclame Nasra Hassan en parlant du lockout. Cette employée de Welcome Place depuis 2016 explique par exemple qu’elle travaille avec des demandeurs d’asile qui doivent respecter des dates limites pour soumettre leurs formulaires.

Au début de la pandémie, Welcome Place a mis à pied de nombreux employés. Mme Hassan estime qu’ils étaient environ 50 avant la crise sanitaire, et qu’ils sont maintenant 18.

Nasra Hassan travaille pour Welcome Place depuis 2016. Elle s'inquiète de l'impact d'un lockout sur les réfugiés. Photo : CBC

Parmi ceux qui travaillent toujours pour Welcome Place, plusieurs ont accepté des mises à pied ou des modifications de postes et de salaire pour que l’organisme puisse poursuivre ses activités, affirme le syndicat.

Les employés ont vu leurs salaires réduits de 12,5 % en moyenne, selon le communiqué de presse du syndicat.

Pendant les négociations, le SCFP a demandé que l’organisme rappelle davantage d’employés mis à pied durant la pandémie. Welcome Place a refusé la requête.

Nous avons perdu un grand nombre d’employés qui travaillaient avec nous depuis des années, et plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’expérience de travail avec les réfugiés , déplore Mme Hassan.

Elle ajoute que les employés, moins nombreux, servent toujours le même nombre de clients. Personne ne se plaint de la charge de travail, même si elle a triplé, parce que notre travail fait une différence , précise-t-elle.

Vacances et congés au coeur du litige

L’un des points litigieux dans les négociations de la convention collective concerne les vacances. La majorité des employés de Welcome Place sont eux-mêmes des réfugiés. Dans le passé, ils accumulaient leurs vacances pour prendre un plus long congé et visiter leur famille à l’étranger.

Or, Welcome Place a prévu une disposition qui limite le nombre de jours de congé consécutifs qu’un employé peut prendre.

Je peux parler pour moi-même, je suis originaire de Somalie, et bien que je ne puisse pas aller en Somalie, la majorité de ma famille est au Kenya , explique Mme Hassan, qui est seule à Winnipeg avec son mari. Pouvoir rejoindre ma famille tous les trois ou quatre ans me permet même de mieux faire mon travail , ajoute-t-elle.

Mme Hassan affirme que les voyages pour visiter sa famille compensent le poids de son travail pour Welcome Place.

Le genre de travail que nous faisons nous atteint vraiment dans notre vie quotidienne. Nous écoutons les histoires de personnes qui sont torturées et persécutées, cela peut vraiment compromettre notre santé, notre santé mentale à la longue , précise-t-elle. Dans ce contexte, un séjour de trois ou quatre semaines auprès de sa famille lui permet de se recharger.

D’autres dispositions de l’employeur élimineraient les suppléments aux congés de maternité ainsi que les journées de « bien-être » offertes en ce moment aux employés.

Déconcertant , selon le syndicat

Le syndicat indique que ces dispositions amenées par l’employeur sont sans précédent , dans la mesure où elles n’ont rien à voir avec le financement de Welcome Place.

Je travaille pour les membres du SCFP depuis deux décennies maintenant, et c’est la première fois que je vois une telle chose , déclare Scott Clark, conseiller syndical national pour le SCFP, en qualifiant l’approche de Welcome Place de déconcertante , particulièrement dans ce secteur .

M. Clark ajoute qu’il a l’impression que l’employeur essaie de réduire la convention collective jusqu’à ce qu’elle soit complètement vidée de sa substance.

Même si Mme Hassan risque un lockout cette semaine, elle s’inquiète surtout pour ses clients. Où ces personnes pourront-elles aller chercher de l’aide, particulièrement les demandeurs d’asile? , se demande-t-elle, en relevant que peu d’organismes offrent ce service.

Welcome Place a refusé la demande d’entrevue de CBC. L’organisme a répondu qu’il espérait en venir à une entente avec le syndicat.

Avec les informations de Stephanie Cram