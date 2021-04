Multiplication des cas de variants dans les écoles de Rimouski

Le nombre de cas de variants se multiplie dans les écoles de Rimouski où les écoles du Rocher, de l'Estran et de l'Aquarelle comptent chacune une personne infectée.

Des lettres ont été envoyées par le Centre de services scolaires des Phares aux parents des écoles concernées.

Selon ces lettres, un groupe a été placé en isolement à l'école de l'Aquarelle tout comme à l'école de l'Estran et à l'école du Rocher.

Pour l'école du Rocher, le Centre de services scolaires précise que le groupe a fréquenté le service de garde de l'établissement.

Le Centre de services scolaires indique que les parents qui n'ont pas reçu de courriel de la part de la Santé publique doivent considérer que le risque d'infection de leur enfant est faible.

Les lettres indiquent qu'il est toutefois recommandé pour les parents et leurs enfants de limiter leurs activités non essentielles et de surveiller l'apparition de symptômes de la COVID-19 d'ici au 5 mai inclusivement.

Pour les élèves dont le groupe a été placé en isolement, le Centre de services scolaires demande à ce que toute la famille, parents et enfants, se place en isolement préventif jusqu'au 5 mai inclusivement.

L'enfant qui étudie dans le groupe placé en isolement doit aussi subir un test de dépistage de la COVID-19 dans les meilleurs délais .

Les membres de la bulle familiale doivent demeurer en isolement jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test de dépistage de l'enfant.

Dimanche, la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette enregistrait neuf nouveaux cas de COVID-19, une augmentation importante par rapport à celles des derniers jours.

