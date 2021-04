L'interdiction de se déplacer en C.-B. ne va pas assez loin, plaident des chercheurs

Les nouvelles mesures interdisant certains déplacements entre régions en Colombie-Britannique sont insuffisantes et portent à confusion, selon des chercheurs de l'Université Simon Fraser.

Depuis vendredi, il est interdit de se déplacer entre trois régions distinctes qui divisent l’ensemble de la province : la régie de Vancouver Coastal et celle de la vallée du Fraser, la régie du Nord et celle de l’Intérieur, et enfin, celle de l’Île de Vancouver.

Une mesure bien accueillie , mais qui ressemble plutôt à faire deux pas en avant et un en arrière , dit Julianne Piper, qui étudie les mesures transfrontalières en temps de pandémie à l’Université Simon Fraser.

Pour les régions densément peuplées, comme la région métropolitaine qui s’étend de Hope à Whistler sur des centaines de kilomètres, la mesure ne change pas grand-chose, selon elle.

Le gouvernement vous dit de rester à la maison, mais aussi de sortir, de faire de la randonnée et du camping si vous n’allez pas trop loin. Il est difficile de voir comment cela aura un impact sur les décisions des gens dans leur vie quotidienne , se demande-t-elle.

Le maire de Pemberton, Mike Richman, espère que les gens n'interprètent pas la décision du gouvernement de jumeler la régie de Vancouver Coastal et celle de la vallée du Fraser comme étant une invitation à visiter sa communauté.

L’annonce porte à confusion, craint-il.

Voyages internationaux et interprovinciaux

Julianne Piper s’inquiète également de ne voir aucune nouvelle restriction à l’encontre des vols de l'étranger et les voyages interprovinciaux. Il reste encore de nombreuses échappatoires , dit-elle.

Des gens se demandent pourquoi ils ne peuvent se déplacer dans leur propre province, alors que des gens continuent d’arriver en provenance d’autres provinces et d’autres pays.

Le projet Pandemics and Borders sur lequel elle travaille réclame depuis janvier des restrictions sur les voyages interprovinciaux.

Les recherches du groupe ont montré que les territoires qui appliquent rapidement des restrictions de voyage réussissent à contenir des maladies hautement infectieuses comme la COVID-19.