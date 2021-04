EN DIRECT à 12 h 30 : annonce de nouvelles mesures sanitaires au Manitoba

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct la conférence de presse du premier ministre Brian Pallister et du médecin hygiéniste en chef Brent Roussin, qui annonceront des mesures sanitaires additionnelles.

Vendredi, le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwall, a déclaré que la santé publique constate une augmentation des cas depuis la dernière semaine, avec des bilans quotidiens qui frôlent les 200 cas, laissant entrevoir la possibilité d’un nouveau confinement.

Si ces tendances continuent, a-t-il dit alors, nous allons devoir confiner de nouveau , tout en expliquant que la province souhaitait éviter en arriver là parce que le confinement a aussi des effets négatifs sur la population, notamment sur la santé mentale.

Dimanche, 259 nouveaux cas ont été annoncés. Ils s’ajoutent aux 276 cas annoncés samedi, aux 181 de vendredi et aux 261 de jeudi. C'est donc 977 nouveaux cas qui ont été enregistrés au cours des quatre derniers jours.

Jusqu’ici, la santé publique a refusé de suspendre l'enseignement en classe dans les écoles, mais au moins cinq établissements scolaires, dont l’École Marie-Anne Gaboury à Winnipeg, passeront en enseignement à distance cette semaine en raison d’infections.

Selon les données provinciales, 244 infections de COVID-19 et 70 cas de variants du coronavirus ont été signalés dans les écoles du Manitoba au cours des deux semaines précédant le 20 avril.

Le 19 avril déjà, dans l’espoir d’endiguer la troisième vague de la pandémie qui commençait à se manifester dans la province, Brian Pallister et Brent Roussin avaient annoncé de légers changements aux mesures sanitaires en place, qui avaient pour effet de limiter davantage les rassemblements.

Ils tentaient ainsi d’éviter la mise en place d’un nouveau confinement. En même temps, le Manitoba apportait des changements dans sa campagne de vaccination pour en accélérer le rythme, par exemple en abaissant l'âge d'admissibilité à la vaccination.

La semaine dernière, la Dre Joss Reimer, responsable de la campagne de vaccination, a expliqué les changements apportés. Et vendredi, elle a précisé quels étaient les trois quartiers de Winnipeg priorisés par la santé publique pour la vaccination des résidents de 18 ans et plus ainsi que de certains des travailleurs qui y ont leurs emplois.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails à venir.