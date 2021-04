Vélo de montagne : resserrement du marché d'assurance canadien

Certains assureurs ont décidé de se retirer de l’industrie du vélo de montagne à la suite d’un accident mortel survenu à Matane l’an dernier, selon la directrice des programmes pour Vélo Québec, Magali Bebronne. C’est le cas de l’assureur de Vélo-Québec, qui assure plusieurs clubs de vélo à travers le Québec, mais aussi d’autres sites et clubs de vélo de montagne.

Pour sa part, le président-directeur général (PDG) de l’Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau, affirme que son assureur a décidé de retirer de sa couverture les activités de vélo de montagne. M. Juneau s’est ainsi tourné vers le marché des assurances pour trouver un remplaçant.

Depuis quelques mois, M. Juneau cherche un assureur du côté de l’Europe, après avoir essuyé des refus de tous les assureurs au Canada et aux États-Unis. Il déplore que l’argent qui pourrait être placé dans des compagnies canadiennes quitte finalement le pays.

Il n’y a pas de volonté du côté des assureurs canadiens pour prendre ces risques-là. Une citation de :Yves Juneau, PDG de l’Association des stations de ski du Québec

La problématique semble pancanadienne, puisque M. Juneau affirme que ses homologues dans l’ouest du pays font face à une augmentation de 300 % de leur prime d’assurance.

Vers un meilleur encadrement

Le PDGprésident-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec souhaite que le ministère des Loisirs et des Sports encadre la pratique, notamment en instaurant une signalisation uniforme des sentiers et un code de conduite. Il s’agit pour lui d’une question de sécurité qui pourrait également redonner confiance aux compagnies d’assurance.

On pourrait régir les exploitants et les pratiquants. Mais ce genre de code de conduite n’existe pas en vélo de montagne , mentionne-t-il. Ce serait intéressant pour avoir un encadrement sécuritaire de la pratique du sport et ça ferait en sorte qu’on aurait de bonnes pratiques uniformisées à travers le Québec, peu importe qu’on soit dans une station de ski ou dans des sentiers municipalisés.

Isabelle Charest, ministre responsable des Sports et des Loisirs, a décliné notre demande d’entrevue en expliquant qu’elle n’est pas impliquée dans le dossier.

Il craint pour le moment que la saison de certains clubs ou de sites de vélo de montagne ne puisse avoir lieu cet été, faute d’assurance.

Le vélo de montagne, victime de son succès

La popularité du vélo de montagne a explosé ces dernières années, et particulièrement depuis le début de la pandémie. Dans les dernières années, le vélo de montagne est passé d'un sport extrême à un sport populaire pratiqué par de nombreuses familles.

Par ailleurs, au Québec, les entreprises ne sont pas protégées puisqu’il n’y a aucun dégagement possible ou de reconnaissance de risques pour les blessures corporelles en vertu du Code civil, selon Yves Juneau.

Ça refroidit les assureurs parce que ça amène plus de possibilités de poursuite et plus d’expositions à des réclamations au Québec contrairement au reste du Canada où la Common Law est en place , explique-t-il.

Saison compromise ?

Les sites de vélo de montagne ont pour leur part deux choix pour assurer leur saison, soit en déboursant davantage pour une prime d’assurance ou en joignant Aventure Écotourisme Québec qui offre aussi une assurance à ses membres, précise Jean-François Tapp, président du Créneau récréotourisme ACCORD Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, professionnaliser son club entraîne également des coûts.

L’Association des stations de ski du Québec estime pouvoir conclure une entente avec un assureur de l’Angleterre.

Pour Denis Roussel, directeur du Mont-Comi, qui travaille depuis bon nombre d’années à rendre la pratique plus accessible, la situation est regrettable. La MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis nous a grandement aidée pour perfectionner notre système, et on investit tous les ans depuis 20 ans pour améliorer [la pratique du vélo de montagne] , affirme-t-il.

Yves Juneau prétend que plusieurs autres disciplines de sports d’aventure sont aussi concernées par cette réalité, ce qui pourrait freiner le développement des activités de plein air au Québec.

