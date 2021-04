Une répartitrice au 911 aide une femme à accoucher au téléphone

C’est vers 2 h 50 du matin qu’un père en devenir de la région de Timmins a logé un appel à sa sage-femme.

Nous avons reçu un appel d’une cliente en travail très avancé, et nous lui avons conseillé de téléphoner au 911 , nous indique la sage-femme Amy Moland Osborne.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Quelques secondes plus tard, Chantal Boudreau entendait la voix tremblante de son interlocuteur : le bébé s’en vient .

La première étape pour Chantal Boudreau a été d’envoyer une équipe de paramédicaux au domicile de la famille.

J’ai juste eu le temps de prendre son adresse et son numéro de téléphone. Le père me disait qu’il voyait déjà la tête. Une citation de :Chantal Boudreau, préposée au 911

C’est à cet instant que la Franco-Ontarienne a réalisé que l’accouchement se ferait fort probablement sans la présence de la sage-femme ni des paramédicaux.

Elle a donc donné des directives précises au nouveau père en lui indiquant notamment de préparer des serviettes et des couvertures, comment tenir la tête du bébé et l’a avertit que le bébé serait glissant à sa sortie.

Jeudi dernier, Chantal Boudreau a reçu ce certificat des mains de sa supérieure au Service de Police de Timmins Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une petite fille s’est alors pointé le bout du nez à 2 h 57 du matin.

Du commencement de l’appel à la naissance du bébé, ça a pris seulement deux minutes. Maintenant, j’attendais plus que le bébé respire , se rappelle Chantal Boudreau.

Trente secondes qui ont semblé durer une éternité pour la femme qui en était à son premier accouchement en huit ans de carrière.

Quand le bébé a commencé à pleurer, tout le poids du monde est tombé de mes épaules. Le son de la vie. Avoir la fin de l’histoire, ça n’arrive jamais dans mon métier. Je pouvais entendre la joie de la mère , se souvient-elle.

Écoutez le témoignage de Chantal Boudreau au micro de Martine Laberge en cliquant ici.

Pendant tout ce temps, la sage-femme a gardé la ligne avec la mère.

J'ai pu entendre, par téléphone, l’interaction entre Chantal et la famille et je peux attester qu’elle était calme et professionnelle, et rassurante , renchérit Amy Moland-Osborne, qui a repris les soins sur la mère et du bébé à leur arrivée, à l’hôpital.

Chantal a elle-même donné naissance à deux enfants, une chose qui l'a grandement aidé à garder son calme. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Après l’appel, Chantal a pris un petit moment pour se remettre de ses émotions.

La plupart des appels qu’on prend, il y a beaucoup de tristesse et de panique. Prendre un appel comme ça, ça te fait chaud au cœur. Tu rentres à la maison avec le gros sourire en caressant tes propres enfants. C’est probablement l’un des meilleurs moments que j’ai passés .

Chantal Boudreau a reçu une épinglette en forme de cigogne pour commémorer l’événement.