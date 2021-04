Québec lance la vaccination en entreprise ce matin

Conformément aux règles établies par le gouvernement du Québec, l’entreprise devra administrer des vaccins à ses employés, aux membres de leur famille ainsi qu’aux gens de la communauté. Les pôles de vaccination en entreprise seront également tenus de respecter la priorisation établie par la Santé publique du Québec.

Selon nos informations, le pôle de vaccination de CAE disposera donc de vaccins AstraZeneca pour les personnes en santé âgées de 45 ans et plus et de Pfizer pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques.

En tout, une dizaine de pôles de vaccination en entreprise doivent ouvrir leurs portes la semaine prochaine, dont un dans les installations de Bombardier, à Dorval.

Québec espère immuniser au moins 500 000 personnes dans la province grâce à la contribution des grandes entreprises à la campagne de vaccination. Ce qui représente la distribution d'au moins un million de doses en tenant compte des rappels.

Les gens qui y sont admissibles pourront prendre rendez-vous dans les centres de vaccination en entreprise au moyen du site Internet Clic Santé.

En confiant à cette distribution de vaccins aux grandes entreprises, qui disposent déjà de personnel médical qualifié dans les rangs de leur personnel, Québec espère libérer des ressources dans le système public de santé pour assurer la poursuite des chirurgies et des soins dans les hôpitaux.

Ce coup de main du secteur privé contribuera également à offrir des vacances cet été au personnel de la santé.

À l'exception du matériel médical et des vaccins, tous les frais reliés à l'exploitation des ces centres de vaccination sont assumés par les entreprises elle-mêmes.

Avec les informations d'Alex Boissonneault.