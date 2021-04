Des gènes liés à la créativité ont donné à l'Homo sapiens un avantage sur Néandertal

Les résultats de l'étude, publiée par une équipe de recherche internationale dans la revue Nature Molecular Psychiatry, suggèrent que ces gènes ont joué un rôle fondamental dans l'évolution de la créativité, de la conscience de soi et du comportement coopératif .

Ces gènes étaient comme une arme secrète qui donnait aux humains modernes un avantage significatif sur les hominidés aujourd'hui éteints en favorisant une plus grande résistance au vieillissement, aux blessures et aux maladies , écrivent-ils.

Dirigés par l'université de Grenade en Espagne, ces experts ont identifié 267 gènes uniques chez l'humain et, grâce à des marqueurs génétiques, des données sur l'expression génétique et des techniques d'IRM s'appuyant sur l'intelligence artificielle, ont découvert qu'ils étaient liés à la créativité.

Les scientifiques ont pu identifier les régions du cerveau dans lesquelles ces gènes (et ceux avec lesquels ils interagissaient) étaient surexprimés , ont-ils écrit.

Ces régions (du cerveau) sont impliquées dans la conscience de soi et la créativité de l'humain, et comprennent les régions qui sont fortement associées au bien-être humain et qui sont apparues relativement récemment.

La même équipe avait identifié par le passé un ensemble de 972 gènes organisés en trois réseaux cérébraux dont le plus ancien – qui concerne les habitudes d'apprentissage, l'attachement social et la résolution des conflits – datait d'il y a 40 millions d'années.

Le deuxième réseau – qui concerne la maîtrise intentionnelle de soi – est apparu il y a 2 millions d'années, tandis que le plus récent, qui régit la conscience créative de soi, n'est apparu qu'il y a 100 000 ans.

Grâce à ces gènes, l'Homo sapiens jouissait d'une meilleure condition physique que les hominidés aujourd'hui disparus, ce qui lui conférait un niveau supérieur de résistance au vieillissement, aux blessures et aux maladies , ont-ils écrit.

La forme physique ou la résilience sont intrinsèques à la définition de la créativité , a déclaré l'auteur principal de l'étude, Igor Zwir.

Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur la raison pour laquelle l'Homo sapiens a survécu à l'Homo neanderthalensis et à d'autres espèces.

Selon les auteurs, la créativité pourrait avoir encouragé la coopération entre les individus, ce qui aurait préparé le terrain à l'innovation technologique, la flexibilité comportementale et l'ouverture à l'exploration, leur permettant ainsi de se développer avec plus de succès que leurs prédécesseurs.