Du cannabis produit en Estrie maintenant en vente à la SQDC

L''entreprise, qui emploie 25 personnes, a commencé sa culture de cannabis il y a quelques mois.

Plusieurs années de démarches ont été nécessaires avant d'en arriver à ce résultat soutient le cofondateur de Lot 420, Jean-Romain Peclet. L'entreprise a dû obtenir les autorisations de Santé Canada, trouver du financement et obtenir l'aval de la SQDCSociété québécoise du cannabis pour se faire une place sur leurs tablettes.

Les productions de cannabis sont souvent financées par l'entremise de multinationales. Les cofondateurs de Lot 420, quant à eux, ont plutôt regroupé une dizaine d'investisseurs privés québécois pour obtenir une financement de 11,5 millions de dollars.

L'entreprise vise maintenant une expansion, et souhaite rejoindre le marché canadien en passant par les provinces de la Colombie-Britannique ou encore l'Alberta.

Une production artisanale

Jean-Romain Peclet, explique que ce cannabis est cultivé, récolté, séché et taillé de façon artisanale . En plus de la taille des infrastructures de Lot 420, qui est plus petite que celle des cultures de grande échelle, le producteur qualifie son produit d'artisanal en raison des techniques utilisées.

C'est l'attention aux détails, c'est les cultivateurs qui font le travail. Une citation de :Jean-Romain Peclet, cofondateur de Lot 420

La jeune entreprise estrienne compte produire entre 1300 et 1600 kilogrammes de cannabis par année.