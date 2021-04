Deuxième vaccination presque complétée dans les CHSLD de la région

Les résidents de huit CHSLD vont recevoir leur deuxième dose lundi. Il s’agit des CHSLD de Baie-Saint-Paul, Saint-Jean-Eudes, Champlain-des-Montagnes, Sainte-Monique, Côté Jardins, Saint-François, Saint-Dominique et la Résidence Marcel-Sioui.

La vaccination va se poursuivre mardi aux CHSLD d'Assise et La Champenoise.

Si tout se déroule comme prévu, tous les résidents des CHSLD admissibles à une deuxième dose l’auront reçu d’ici mardi.

Considérant la situation épidémiologique actuelle et avec la montée des variants, nous avions la préoccupation de procéder à cette opération d'envergure le plus rapidement possible afin de protéger encore davantage cette clientèle vulnérable , affirme une agente d’information du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Il se peut qu'une deuxième dose ne soit pas requise si un résident a déjà eu la COVID-19.