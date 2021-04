Une clinique de vaccination éphémère dans un parc de Winnipeg

La docteure Leslea Walters dit avoir été prise de court par une livraison surprise de doses du vaccin AstraZeneca de la province mardi dernier.

Si elle se souvient d’avoir répondu avec un oui retentissant lorsque le directeur médical de la clinique Millennium, où elle travaille, lui a demandé si elle voulait agir comme vaccinatrice, la gynécologue affirme qu’elle ignorait quand des doses arriveraient.

Une fois les vaccins reçus, elle a subitement réalisé qu’elle ne pourrait pas écouler ces doses auprès de ses patients. Un grand nombre d’entre eux sont en effet plus jeunes que 40 ans, l’âge auquel les autorités provinciales ont fixé l’admissibilité au vaccin Astrazeneca.

Je ne pouvais pas dormir la nuit sachant toutes ces doses dans mon frigo, et sans plan pour les écouler, indique la docteure Walters dimanche.

Elle a alors affiché sur Twitter qu’elle disposait d’environ 80 doses de vaccin. En deux heures, tous les rendez-vous qu’elle offrait du jeudi au samedi étaient pris.

À ce moment, sa collègue, la docteure Amanda Morris, a vu une publication en ligne d’un médecin d’une autre province, qui offrait des centaines de doses dans une clinique de vaccination sur le trottoir.

Leslea Walters a alors décidé de distribuer les doses qu’il lui restait dans une clinique mobile semblable, au parc Nellie McClung, sur l’avenue Wolseley.

Elle a écoulé ses 36 doses en seulement quelques heures.

C’était jubilatoire, les gens étaient excités, soulagés, reconnaissants , raconte-t-elle.

Avant de planifier d’autres cliniques de vaccination du genre, Leslea Walters doit évaluer combien de doses a encore son centre médical et si ses collègues en ont besoin pour leurs patients.

S’il s’avère que j’en ai plus, alors oui, je le referai , affirme la docteure Walters. C’est un peu de l'improvisation. Et ça va. C’est une course contre la montre , ajoute-t-elle.

Admissibilité au vaccin AstraZeneca

Vendredi, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé que les personnes âgées de 30 ans et plus deviennent admissibles au vaccin AstraZeneca, puisque les avantages du vaccin surpassent les risques de rares caillots sanguins.

Un porte-parole de la province a plus tard durant la journée indiqué que le Manitoba avait encore besoin de temps pour évaluer la situation et déterminer la suite des choses quant à l’admissibilité au vaccin AstraZeneca .

L’admissibilité au vaccin AstraZeneca restera à 40 ans jusqu’à nouvel ordre , a déclaré le porte-parole par courriel.

Leslea Walters, de son côté, espère que le Manitoba emboîtera le pas au comité national.

Je suis impatiente de voir nos autorités locales suivre les experts qui ont recommandé d’abaisser l’âge [d’admissibilité] et qui ont recommandé que les femmes enceintes aient accès à tous les vaccins contre la COVID-19 qui sont offerts , a-t-elle affirmé.

Avec les informations de Stéphanie Cram