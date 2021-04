Un mémoire pour le maintien des soins de proximité au Kamouraska

Le comité de citoyens a voulu profiter du projet de charte du PLQParti libéral du Québec pour rappeler l'historique de notre lutte et les problèmes causés par l'hypercentralisation au détriment des sous-régions et des petits milieux , explique le président du comité, Jean Martin.

Le mémoire, qui sera également acheminé aux autres partis, fait état de la problématique des soins de proximité au Kamouraska depuis les fusions régionales .

Le comité « Mes soins restent ICI »revendique depuis 2017 le maintien des soins de santé de proximité au Kamouraska, ainsi que le retour des ressources perdues au fil des ans.

Il réclame également le rétablissement d'une gestion locale imputable devant la population .

Rappelant qu'au début de la pandémie, le gouvernement de François Legault a exigé de la part des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et des CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux qu'un gestionnaire imputable soit désigné pour chaque CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec, le comité demande qu'un remède comparable soit appliqué à l'ensemble des établissements de santé du Kamouraska.