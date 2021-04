Coupe d’arbres dans l’Écodomaine des Forges

Les résidents de l’Écodomaine des Forges ont eu la surprise de voir des arbres coupés par Hydro-Québec le long d’une piste cyclable. Alerté deux semaines plus tôt par la visite de la compagnie d’abattage, le promoteur a été informé par la société qu’il s’agissait d’élagage.

Une semaine plus tard, quand je suis revenu du travail, tout avait été rasé. Apparemment que dans le jargon d’Hydro-Québec, ça s’appelle du débroussaillage, ce qu’ils ont fait , affirme Julien-Pierre Léveillé, un résident du quartier, au micro de l'émission Toujours le matin.

Il estime qu’à certains endroits, la coupe a été faite sur une largeur de près de huit mètres, ce qui empiéterait sur des terrains appartenant à la Ville de Trois-Rivières en plus des terrains privés. C’est sûr que nous, on aimerait que ce soit reboisé avec des arbres d’une certaine hauteur. On est en train d’évaluer les recours qu’on a , ajoute Julien-Pierre Léveillé. D’ailleurs, il a contacté la conseillère municipale Mariannick Mercure.

L’Écodomaine des Forges est un développement domiciliaire situé près du Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice. Sur le site web, on peut lire que la préservation du milieu naturel est une des priorités du promoteur.

Priorité à la sécurité répond Hydro-Québec

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Ruest, explique qu’aucun arbre de grande taille n’a été coupé et que l’opération vise à assurer la sécurité du réseau électrique et des résidents. Je vous rappelle que la majorité des pannes sur le réseau d’Hydro-Québec sont causées par des arbres , affirme-t-il.

Mr Ruest précise que l’objectif de l’élagage fait aux quatre ou cinq ans vise à ce que la végétation n’atteigne pas les lignes électriques. Selon les normes de la société d'État, une coupe sur une largeur minimale de cinq mètres doit être faite pour assurer l’accessibilité aux équipes. Il concède donc qu’il est possible que des arbres et arbustes sur le terrain de la ville et les terrains privés aient été coupés.