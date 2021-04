Vaccination en pharmacies : des stocks qui s’amenuisent à Ottawa

La quantité limitée de doses du vaccin d’Astra Zeneca cause plusieurs retards dans la région, comme c’est aussi le cas ailleurs au Canada.

Pour moi, la frustration venait de la façon dont la communication s’est déroulée , a soutenu Mme Gagné en entrevue, dimanche.

Une résidente d’Ottawa, Marie-Josée Hamel, a raconté, samedi, avoir fait face à une situation similaire.

J'avais déjà mon rendez-vous de planifié pour lundi, sauf que cette semaine, on m'a laissé un message disant que la pharmacie n'avait plus assez de vaccin [...] La pharmacie ne m'a toujours pas rappelé et les autres pharmacies non plus, parce que j'ai dû me réinscrire dans toutes les listes , a-t-elle dit.

Cette femme de 57 ans a réussi à recevoir une première dose de vaccin par le biais d’une initiative de clinique de vaccination de rue qui s’est orchestrée, dans le quartier du Glebe.

Le propriétaire d’une pharmacie de ce quartier, Renu Pillay, a indiqué qu’il compose avec une liste de plus de 4000 personnes en attente de recevoir leur vaccin.

Il a affirmé avoir administré environ 130 doses jusqu'à présent. À ce rythme, il estime qu’il sera à court de stocks d’ici la fin de la semaine ou, au plus tard, en début de semaine prochaine.

Nous nous sommes fait dire qu’il y a une pénurie et que nous pourrions ne pas recevoir plus [de doses] pour un bon bout de temps. Il n’y a aucune indication de la quantité que nous allons recevoir et à quel moment , a-t-il signalé.

Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada, l’Ontario a reçu 900 800 des 2,3 millions de doses du vaccin AstraZeneca qui sont arrivées au Canada jusqu’à maintenant. Ce vaccin est le seul à être offert en pharmacies.

Le bureau de la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a indiqué, dimanche matin, qu’il y avait alors 265 819 doses restantes dans la province. Les prochaines livraisons ne sont toutefois attendues qu’en mai.

Lueur d'espoir?

Justien Bates, président et directeur général de l'Association des pharmaciens de l'Ontario (archives) Photo : Mathieu Simard

Justin Bates, le président et directeur général de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, estime que les 1400 pharmacies qui distribuent des vaccins se retrouveront les mains vides au bout de 7 à 10 jours.

Par contre, un projet-pilote envisagé permettrait que le vaccin de Pfizer-BioNTech soit également disponible en pharmacies.

C’est ce qu’a indiqué l’'Association des pharmaciens de l'Ontario, qui travaille à peaufiner les détails de cette initiative qui devrait d'abord être implantée dans quelques zones chaudes de la province­.

On espère que le projet-pilote pourra débuter d'ici une semaine. Ce serait très petit [...] pour établir la chaîne logistique de distribution. Si tout se passe bien, on pourra ensuite administrer le vaccin de Pfizer à grande échelle , a affirmé M. Bates.

