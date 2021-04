Sudbury : plus de 65 000 personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin

À Sudbury, plus de 65 000 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin. Plus de 7400 résidents sont entièrement vaccinés.

Dimanche, le bureau de santé publique régional a dévoilé qu’il y avait 19 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 102 cas actifs.

Il y a actuellement huit éclosions actives dans la région du bureau de santé de Sudbury.

67 cas actifs à Thunder Bay

13 cas de nouveaux variants du SRAS-CoV-2 ont été confirmés parmi les 67 cas actifs dans la région sanitaire de Thunder Bay samedi.

Une seule éclosion y est actuellement déclarée, soit au Centre des sciences de la santé de Thunder Bay dans l'unité 2-B.

Exposition sur un vol d’Air Canada

Le Bureau de santé de Porcupine constate un nombre accru d’adultes âgés de moins de 60 ans atteints de la COVID-19 qui doivent être hospitalisés.

Selon la santé publique, il peut y avoir un lien entre les nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et une augmentation des cas graves de la maladie et des décès.

De plus, le bureau de santé a publié un avis sur sa page Facebook selon lequel les gens qui ont pris le vol d’Air Canada AC8284 de Timmins à Toronto le 18 avril peuvent avoir été exposés au virus, et plus spécifiquement ceux qui étaient assis dans les rangées 9 à 13.

98 cas du virus sont actifs dans cette région sanitaire, selon les données les plus récentes.

Deux cas dans le Nord-Ouest

Le bureau de santé du Nord-Ouest a déclaré dimanche qu’un nouveau cas de COVID-19 avait été détecté dans la région de Dryden et un autre dans la région de Kenora.

Du côté du bureau de santé régional du Timiskaming, on confirme trois nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

De plus, le bureau de santé a déclaré une nouvelle éclosion à la mine Young-Davidson, qui se trouve près de Matachewan.

Finalement, les gens qui ont visité Green Tractors à 271429 chemin Poupore à Earlton entre le lundi 12 avril et le lundi 19 avril doivent porter une attention particulière à l’apparition de symptômes et de se mettre en quarantaine le cas échéant puisqu’ils ont peut-être été exposés au virus.