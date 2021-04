De nouvelles règles de quarantaine mises en oeuvre dans la confusion au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement a annoncé d’un trait plusieurs nouvelles règles, énoncées par le premier ministre Blaine Higgs dans une conférence de presse vendredi après-midi.

Dans les 48 heures qui ont suivi, plusieurs citoyens racontent avoir tenté d’obtenir, sans succès, de l’information sur l’endroit où ils seront obligés d’effectuer leur quarantaine, les conditions dans lesquelles se déroulera cet isolement, et combien ils devront payer.

La province exige que les gens qui entrent au Nouveau-Brunswick pour des motifs jugés non essentiels s’isolent dans un hôtel désigné par le gouvernement, à leurs frais - environ 200 dollars par jour - pendant au moins 7 jours et jusqu’à 14 jours.

La Croix-Rouge canadienne aura le mandat de superviser ces quarantaines.

À la ligne provinciale d’information sur la COVID-19, on référait à la Croix-Rouge les personnes qui téléphonaient, dimanche matin.

La Croix-Rouge conseillait de communiquer avec les hôtels désignés par le gouvernement, mais ce dernier n’avait pas annoncé la liste de ces établissements, même si les nouvelles règles étaient entrées en vigueur la journée d’avant, à 23 h 59.

La liste des sept hôtels désignés pour la quarantaine a finalement été communiquée dimanche après-midi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les 7 hôtels désignés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la quarantaine obligatoire des gens qui entrent dans la province pour des motifs jugés non essentiels. Photo : Radio-Canada

Les tarifs variaient selon l’hôtel. Certains proposaient des arrangements pour les repas - à un coût additionnel - et d’autres, pas du tout.

Le prix demandé était la chambre, et non par personne, ce qui pourrait potentiellement permettre à des couples ou des familles qui s’isolent ensemble de sauver un peu d’argent.

Le Néo-Brunswickois Nicolas Cormier est résigné à « faire du camping ». Photo : Radio-Canada

L’une des personnes dont les plans viennent d’être chamboulés est Nicolas Cormier, un ingénieur qui réside au Québec et s'apprête à revenir au Nouveau-Brunswick, d'où il est originaire.

Il a acheté une propriété dans la région de Moncton, attend les déménageurs pour lundi matin, et ne savait toujours pas dimanche en fin de journée comment les choses allaient se passer.

On a fait notre deuil un peu. On a réalisé que les chances qu'on déménage demain [lundi] sont très faibles , a raconté dimanche après-midi, entouré de boîtes, M. Cormier.

On a identifié certains meubles et des choses dans notre appartement qu'on est prêts à jeter, parce que les déménageurs viennent demain, peu importe. On va finir par faire du camping dans notre salon , a-t-il dit.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, annonçant les nouvelles mesures, le 23 avril 2021 à Fredericton. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Les sept hôtels désignés par le gouvernement sont situés à Moncton, Bathurst, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, Campbellton et Woodstock.

Il n'y en a pas dans la région d’Edmundston pour l’instant parce que la zone est en confinement, a précisé Blaine Higgs, vendredi.

Des camionneurs manifestent près d'Aulac, au Nouveau-Brunswick, à la frontière avec la Nouvelle-Écosse, le 25 avril 2021. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

La province a aussi annoncé de nouvelles règles pour l’isolement des travailleurs qui franchissent la frontière provinciale sur une base régulière, entre autres les camionneurs.

Cela a pris de court l’Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, qui déplorait ce week-end ne pas avoir été consultée.

D’après le reportage de Marie-Ève Brassard