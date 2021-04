En cette période de pandémie, le jardinage a la cote !

Partout au Québec, de nombreux jardiniers en herbe découvrent une nouvelle passion.

C'est le cas à Sept-Îles où Virginie Provost a décidé de combattre la grisaille et la solitude qu'imposent la crise sanitaire. On est allés chercher des matériaux à gauche et à droite pour monter notre petit paradis sur Terre , dit-elle.

Dès que j'ai une pause, je vais dans ma serre et pique mes plants. Juste me salir les mains, je me sens déjà plus vivante! Une citation de :Virginie Provost, amatrice de jardinage

Mme Provost n'est pas la seule à s'être tournée vers le jardinage pour passer le temps. La directrice générale adjointe de Québec Vert, Nathalie Deschênes, constate que selon ses données, il s'agit d'un véritable engouement.

Cette année (...) c'est 25 % des répondants qui veulent acheter plus de produits de végétaux, 42 % de fournitures de jardinage de plus qui seront achetées. Une citation de :Nathalie Deschênes, directrice générale adjointe de Québec Vert

Tant et si bien que les pépinières peinent à satisfaire à la demande. C'est du moins ce qu'affirme Linda Bernard, vice-présidente de la Société d'horticulture de la Minganie. Il y a 10 fois plus de demande dans les pépinières et les semenciers que dans les années précédentes! , estime-t-elle.

Le jardinage en Minganie existe depuis toujours. Mais depuis la pandémie, on a eu une recrudescence Une citation de :Linda Bernard, vice-présidente de la Société d'horticulture de la Minganie

Pandémie ou pas, pour les horticulteurs en herbe, la saison estivale s'annonce bonne...avec ou sans l'aide de Dame nature.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe