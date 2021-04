De la formation en informatique offerte gratuitement aux aînés pour briser l'isolement

Des aînés qui socialisent, ont des interactions, voient leurs petits-enfants. Cela est rendu possible grâce à un nouveau projet intergénérationnel sherbrookois, qui leur propose un accompagnement technologique en ce temps de pandémie.

Lorsque la COVID-19 a bousculé la planète l’an dernier, Pierre Gagnon s’est soudainement retrouvé devant le logiciel Zoom, sans trop savoir quoi en faire.

Grâce au programme de l’Accorderie et du Laboratoire Domotique et informatique mobile à l’Université de Sherbrooke (DOMUS), l’aîné a reçu de la formation, s’est perfectionné en informatique et est maintenant responsable des rencontres.

Pierre Gagnon est reconnaissant de l'aide qu'il a reçue. Photo : Radio-Canada

Maintenant, c'est moi qui dirige Zoom dans un organisme , dit-il fièrement.

Le principe de fonctionnement de l’Accorderie, un réseau d’entraide qui regroupe environ 500 membres, est qu’une heure de service rendu vaut une heure de service reçu.

J’ai échangé environ 350 heures de services [...] moi, entre autres, c’est par la peinture , renchérit-il.

Les aînés à l’étude

Depuis près de 20 ans, le laboratoire DOMUS développe des projets visant à favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées.

Les recherches nous disent que les personnes âgées voient bien que la société a complètement viré du côté informatique et elles sont un peu désemparées. Elles veulent rentrer dans le bain, mais ne savent pas comment. Une citation de :Hélène Pigot, professeure au département d’informatique, Université de Sherbrooke

Ça fait toute la différence de pouvoir utiliser la technologie actuellement. Dans un contexte de pandémie, pour un aîné qui n’a pas accès à la visioconférence ou à internet ou aux courriels, tout ce qu’il peut faire c’est regarder la télévision ou écouter la radio , rajoute quant à elle Catherine Larouche, directrice de l’Accorderie de Sherbrooke.

Le projet-pilote, en partenariat avec l’Accorderie, a vu le jour l’automne dernier avec une cohorte de 22 aînés. Forts de leur expérience, les organisateurs sont maintenant à la recherche de plus d'accompagnateurs.

Pas besoin d’être un informaticien, juste savoir utiliser la visioconférence, les courriels et les réseaux sociaux, c’est suffisant. De vouloir aider et de faire une grosse différence dans la vie d’un aîné surtout , précise Mme Larouche.

Les personnes intéressées peuvent signaler leur intérêt en envoyant un message sur la page Facebook de l’Accorderie.

Avec les informations de Jean Arel