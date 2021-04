Une marche pour la Terre à Gaspé

Les organismes à l'origine de l'évènement souhaitaient marquer leur opposition à l'exploration et l'exploitation pétrolière en Gaspésie.

Ils soutiennent que l'industrie pétrolière est incompatible avec la lutte aux changements climatiques, et la mise en œuvre de la transition énergétique. Parmi les bannières, on pouvait lire Gaspé pour l'énergie verte renouvelable , ainsi que Protégeons notre planète , Non au pétrole en Gaspésie et Galt non Merci! .

Selon les organisateurs de la marche, environ 150 personnes ont participé à l'événement. Photo : Dasha Vymetalova

C'est Galt non merci, et on veut davantage continuer à développer où on est d'ailleurs déjà très bons , affirme Carol Saucier, l'un des organisateurs.

(On souhaite) continuer à travailler pour qu'on ait vraiment une transition énergétique qui soit mise en œuvre de façon réelle, conséquente, et rapide, dans la région évidemment, et au Québec. Une citation de :Carol Saucier, co-organisateur de la marche de Gaspé

Une pétition parrainée par la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a d'ailleurs été lancée sur le site Internet de l'Assemblée nationale jeudi, Jour de la Terre. Elle demande le retrait des investissements publics dans le projet Galt.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil