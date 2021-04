Mobilisation pour la vaccination des personnes vulnérables

Le Trait d'union à Shawinigan a passé en revue une liste de 500 bénéficiaires de plus de 65 ans et les a appelés un à un pour s'assurer qu'ils avaient été en mesure de prendre rendez-vous s'ils le souhaitaient. Le directeur général, Mathieu Gélinas, déplore un manque de coordination entre les organismes et le CIUSSS dans les actions.

Des gens pensaient devoir aller jusqu'à Montréal. D'autres ne connaissaient pas les ressources en transport et pensaient devoir payer des frais exorbitants pour se rendre à une clinique. [...] On est partenaire du CIUSSS, mais il y a des failles , constate M. Gélinas.

À Trois-Rivières, l'organisme Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) multiplie les efforts de vulgarisation, sensibilisation, allant même jusqu'à traduire en espagnol et en arabe un pamphlet d'informations distribué directement dans les boîtes aux lettres. Si elle avait plus de moyens financiers, la coordonnatrice Sylvie Tardif aimerait pouvoir le distribuer à plus grande échelle dans son secteur.

Il y a une bonne résistance dans les milieux populaires sur la vaccination. Soit les gens ont peur ou ils ont de mauvaises informations ou il y a des obstacles à aller se faire vacciner , mentionne Mme Tardif.

Elle s’inquiète aussi de garder les locaux de COMSEP sécuritaires. Plus de financement depuis le 31 mars pour les dépenses entourant les mesures sanitaires comme l'embauche d'un préposé au nettoyage.

La Corporation de transport collectif de la MRC de Maskinongé a collaboré avec différents organismes communautaires. L’objectif est d'offrir le transport à tous ceux qui habitent les 2400 km carrés du territoire.

On a plus de gens qu’on pensait qui vont utiliser nos services pour se faire vacciner. On s’attendait à ce que les gens s’organisent avec leurs proches et que l’accès à nos services soit restreint, mais au contraire, on a de plus en plus de demandes , souligne la directrice générale de la corporation, Valérie Bellerose.

D'après les informations de Pascale Langlois