Ces retraités qui deviennent vaccinateurs

Léna Fortin

Infirmière retraitée du système public depuis 2011, Léna Fortin n'a pourtant jamais cessé de travailler.

Après avoir aidé en clinique privée quelques années, l’infirmière de profession a répondu à l'appel du gouvernement via la plateforme Je contribue pour aider ses anciens collègues au front contre la COVID-19.

Elle a d’abord offert ses services dans un CHSLD avant de se joindre à l’équipe de la campagne de vaccination.

Elle joue maintenant le triple rôle de préparatrice, vaccinatrice et injectrice à la clinique de Matane, installée dans au Colisée Béton provincial.

Léna Fortin Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Ça a été un petit peu spécial au début. J'ai eu à faire des apprentissages parce que le domaine de la vaccination n’était pas un champ de travail habituel. Avec l'aide de mes consœurs de travail, j'ai été très bien accueillie , raconte-t-elle.

Michelle Bastien

Parmi ses collègues, Léna Fortin compte des infirmières retraitées comme elle, mais aussi d'autres professionnels de la santé.

Autrefois technicienne en radiologie, Michelle Bastien a troqué les aiguilles de soluté contre celles de vaccins contre la covid-19.

Michelle Bastien, à sa table de préparation des doses. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Son ordre professionnel a délivré des permis temporaires, aux retraités volontaires, pour qu'ils puissent vacciner à la suite d'une courte formation donnée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Elle est maintenant préparatrice et vaccinatrice aux côtés de Léna Fortin.

C'est sûr que ça nous stresse un peu : ça faisait 3 ans que je n'avais pas travaillé, mais c'était correct ! J'étais contente de le faire ! Une citation de :Michelle Bastien, technicienne en radiologie à la retraite

Marc-André Gauthier

La clinique de vaccination de Matane compte même sur les services d'un ancien comptable, converti en agent administratif.

À la retraite depuis deux ans, Marc-André Gauthier s’est inscrit sur la plateforme Je contribue dès le début de la pandémie. Il s’est d’abord retrouvé portier dans un foyer d’accueil avant d’aller offrir ses services à la clinique de vaccination, à la mi-mars.

Marc-André Gauthier est maintenant chef administratif pour la clinique de vaccination de Matane. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Son expérience avec la comptabilité et la gestion de personnel lui ont rapidement permis de grimper les échelons. Il est désormais considéré comme chef des équipes d'agents administratifs.

On s'assure que toutes les données sont là, que les papiers sont là pour les infirmières et les vaccinatrices. Par la suite, on compile toutes ces données-là dans le registre de vaccination du Québec , décrit-il.

Un bonheur de se mélanger

Peu importe de quel milieu ils sont issus, les employés de la clinique de vaccination de Matane semblent poussés par un désir d’être utile.

Il est temps que ça finisse. Je pense qu’il faut se faire vacciner pour que ça arrête. C’est le moyen que j’ai trouvé de me sentir utile , affirme Michelle Bastien.

Ici, j’ai l’impression de faire partie d’un chapitre nouveau concernant la COVID-19. J’ai l’impression de donner un peu de moi-même pour aider les gens. Une citation de :Léna Fortin, infirmière retraitée du secteur public

Moi j'ai été chanceux dans la vie: la société m'a donné beaucoup. Ça fait que là, je redonne , ajoute M. Gauthier.

« L'équipe est extraordinaire. Les gens sont toujours heureux d'être ici », affirme Marc-André Gauthier. Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Un certain aspect social entre également dans l’équation, puisque Marc-André, Michelle et Léna soulignent leur plaisir de travailler en équipe à la clinique.

C’est un bonheur de se mélanger avec tout ce monde-là ! C’est du monde que l’on connaissait par leurs professions : l’optométriste, l’hygiéniste dentaire, la technicienne en radiologie… Mais là, on fait un tout ! Et puis, on a un bon esprit de travail : on a du plaisir ! , s’exclame Léna Fortin.

Probablement que c’est une échappatoire pour moi. Je suis un gars assez sociable et j’avais un paquet d’activités auxquelles je participais, mais là, je ne vois plus personne , admet Marc-André Gauthier.

Ici, on finit la journée fatiguée, mais on sent qu’on a fait quelque chose de bien Une citation de :Marc-André Gauthier, comptable à la retraite

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a lancé, au début du mois d’avril, un appel à la mobilisation pour recruter des employés dans ses cliniques de vaccination.

En deux jours seulement, quelque 500 personnes se sont portées volontaires pour différents postes. Michelle Bastien fait partie de cette vague d'inscriptions.