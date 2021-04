Un pionnier de la ville de Malartic s'éteint

Le médecin Gaston Dargis, bien connu à Malartic, est décédé mercredi dernier à l'âge de 94 ans. Il a pratiqué la médecine pendant plus de 40 ans à Malartic à partir de 1951. Gaston Dargis a donné naissance à plusieurs enfants nés à Malartic pendant cette période.

Gaston Dargis était reconnu comme étant un véritable bourreau de travail. En plus d'être le seul médecin généraliste à Malartic pendant plusieurs années, il a été conseiller municipal pendant une dizaine d'années, propriétaire d'une pharmacie.

Il était aussi le président fondateur du Club Richelieu de Malartic.

L'abbé Robert Charron qui a été curé catholique à Malartic l'a côtoyé pendant plusieurs années.

À partir de 1969-1970 quand l'hôpital général a été changé en hôpital psychiatrique, il a été la pierre angulaire essentielle. Il a joué un rôle que s'il n'avait joué, l'hôpital n'aurait pas évolué comme il a évolué et la psychiatrie ne se serait pas développée , affirme Robert Charron qui décrit Gaston Dargis comme un homme brillant, intellectuel et dévoué pour ses patients.

Un bon vivant également, qui était reconnu pour sa cave à vin.

Une consultation pouvait peut-être prendre peut-être 30 ou 45 minutes, mais il se détendait en échangeant avec les gens, ça le rendait très très humain et il finissait par connaître toute la vie des gens de Malartic , dit-il.

La pharmacie de Gaston Dargis à Malartic. Photo : Gracieuseté

Robert Charron a lancé la fondation Brousseau-Dargis, qui subventionne notamment des organismes œuvrant en santé mentale. La fondation existe toujours aujourd'hui.

Ce sont 2 médecins qui rappellent une époque des débuts de l'Abitibi. C'était des médecins comme il ne s'en fait plus vraiment. Des personnes dévouées pour qui le travail et le bien des patients étaient plus importants que la paye qui finissait tout le temps par arriver , ajoute Robert Charron.

Au début des années 1950, la médecine était bien différente. Comme il n'y avait pas d'hôpital à Malartic, Gaston Dargis devait parfois faire des accouchements dans la résidence de ses patientes.

Beaucoup se souviennent d'ailleurs de lui pour les nombreux accouchements qu'il a réalisés.

Il faisait beaucoup de suivi de femmes enceintes, je pense qu'il a dû accoucher une grande partie de la population de Malartic et ça, c'est un travail qui est de jour comme de nuit, ça demande beaucoup de présence , ajoute pour sa part le psychiatre Jean-Michel Beau, qui a été son collègue de travail pendant plusieurs années. Il se souvient aussi de sa passion pour les voyages.

Je pense qu'il doit avoir soigné au minimum 75% de la population de Malartic. Il n'y avait pas de classe sociale avec lui, il était pareil avec tout le monde, quand on avait besoin il répondait peu importe l'heure , se souvient l'homme d'affaires et ancien maire de Malartic, André Vezeau.

C'était un vrai bourreau de travail, il était tout seul comme médecin pendant plusieurs années et dans ce temps-là il y avait quand même 7000 personnes à Malartic, ce n'est pas rien , affirme de son coté Réjean Hamel, un bon ami de Gaston Dargis.

Gaston Dargis et sa femme Suzanne. Photo : Gracieuseté

Gaston Dargis avait aussi un petit côté bourru qui en faisait rire plusieurs.

Sa femme m'a déjà dit, Gaston il a un temps de chialage à faire. Quand il se lève le matin, il ouvre sa canne de chialage, quand c'est fini ben il arrête et on passe à autre chose , affirme en riant l'abbé Robert Charron.