Des entreprises de Saint-Gédéon se développent pour la saison touristique

Plusieurs entreprises, comme la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean et la fromagerie Médard, ont décidé d'investir massivement pour rénover leur commerce et améliorer l'expérience des visiteurs.

Les panneaux de chantier et les matériaux de construction fleurissent dans la municipalité de Saint-Gédéon, en prévision de l’été.

La fromagerie Médard procède à un investissement de plus de quatre millions de dollars pour transformer la visite des clients.

Ce qu'on veut intégrer cette année en projet pilote, c’est vraiment une version plus développée : visite au champ, visite de ferme, visite de fromagerie. Tout va être aménagé pour voir les fromages , explique la copropriétaire de la fromagerie, Rose-Alice Boivin-Côté.

La fromagerie procède à d'importants travaux. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le but c'est vraiment diversifier notre offre que les gens viennent et qu'ils vivent l'expérience au moins une heure dans leur journée.

À la Microbrasserie du Lac Saint-Jean, après un achalandage au-delà des espérances l'an dernier, des travaux sont amorcés pour agrandir la terrasse.

La Microbrasserie du Lac-Saint-Jean agrandit sa terrasse. Photo : Radio-Canada

C'est un projet d'agrandissement de notre terrasse mais aussi de bar extérieur pour permettre un service plus rapide pour les gens qui vont être à l'extérieur parce qu'on le sait, on va pouvoir accueillir maintenant plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, on a en tête de devenir la plus grande terrasse de toute la région , indique le gestionnaire des réseaux sociaux de l’entreprise, Frédéric Gagnon.

Les travaux devraient prendre fin au mois de juin pour les deux entreprises.

Un été 2021 record ?

Le maire de l'endroit s’attend à une année record pour le camping municipal. Les propriétaires de la fromagerie Médard et de la Microbrasserie du Lac Saint-Jean se préparent également à accueillir beaucoup de visiteurs.

La municipalité bouge beaucoup! On est pas en déclin à Saint-Gédéon, on est en augmentation Une citation de :Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon

Depuis trois ans, c'est 10 à 12 millions d'investissements qui se font en construction neuve et rénovation. Saint-Gédéon est vraiment en effervescence dans les dernières années , poursuit le maire.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.