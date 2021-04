Une clinique de vaccination sans rendez-vous à South Langley dimanche

Toute personne née en 1981 ou avant (âgée de 40 ans et plus) qui vit dans la région peut s'inscrire et recevoir un vaccin. Aucun rendez-vous n'est nécessaire.

La clinique fonctionne de 11 h à 20 h au Langley Event Center, au 7888 200e Rue à Langley.

Bien qu'il reste essentiel que nous continuions à suivre les instructions et les directives de santé publique, recevoir un vaccin contre la COVID-19 aide à mettre la pandémie derrière nous , indique la Régie par communiqué.

Ça nous rapproche un peu plus du moment de renouer avec les personnes qui nous sont chères et du retour aux activités que nous apprécions tout en protégeant notre système de santé et en aidant les entreprises de notre communauté à reprendre leurs activités normales.

Toute personne de 40 ans ou plus en Colombie-Britannique est admissible à recevoir le vaccin AstraZeneca, mais obtenir un rendez-vous pour en obtenir un dans une pharmacie a été un défi pour beaucoup.

Certains ont exprimé leur frustration face à l'absence d'un système central de réservation.