Afghanistan : 12 policiers tués, dont 7 dans une embuscade des talibans

L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la province de Logar, au moment même où le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Scott Miller, déclarait que les préparatifs avaient commencé pour le retrait des forces étrangères encore présentes dans ce pays, comme l'avait récemment ordonné le président Joe Biden.

Sept policiers ont été tués et trois autres blessés dans une embuscade tendue par des talibans dans le district Mohammad Agha, a déclaré à l'AFP Dedar Lawang, le porte-parole du gouverneur de la province de Logar où se trouve ce district.

Ils faisaient partie d'une unité gardant des mines de cuivre. La police de la province a confirmé cette attaque.

L'Afghanistan, dont l'économie a été durement impactée par des décennies de conflits et une corruption endémique, possède des réserves de cuivre, de fer, de cobalt et de lithium.

Six attentats-suicides

Cinq autres policiers ont péri et quatre ont été blessés dans le district de Maiwand de la province méridionale de Kandahar, un bastion des insurgés, quand un assaillant a volontairement percuté, au volant d'une voiture remplie d'explosifs, un véhicule de police, ont annoncé les forces de l'ordre.

Le ministère afghan de l'Intérieur avait peu auparavant souligné que les talibans avaient perpétré six attentats-suicides et au total commis 62 attentats à la bombe au cours des 10 jours précédents, faisant plus de 60 morts et 180 blessés parmi les civils.

Le général Miller a quant à lui assuré que les préparatifs avaient commencé pour remettre les bases restantes aux forces afghanes et retirer les soldats américains.

Nous allons principalement céder les bases au ministère de la Défense et aux autres forces afghanes , a dit le général américain devant des journalistes à Kaboul, sans donner davantage de précisions sur ces bases.

11 septembre, date butoir

Le gouvernement américain prévoit le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, le jour du 20e anniversaire des attentats de 2001.

Le président Joe Biden avait récemment affirmé que l'heure était venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique , déclenchée après les attaques du 11 septembre 2001.

De nombreux analystes considèrent que ce retrait pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre le retour au pouvoir des talibans, qui en avaient été chassés fin 2001.

Le départ des 2500 soldats américains encore présents dans ce pays débutera le 1er mai, avec ceux de l'OTAN. La mission Resolute Support de l'Alliance atlantique regroupe au total 9600 militaires, en provenance de 36 pays.