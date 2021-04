Quatre nouveaux cas de COVID-19 et 10 rétablissements au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick signale dimanche la découverte de quatre nouveaux cas de COVID-19, et confirme le rétablissement de 10 des personnes qui avaient récemment contracté la maladie provoquée par le coronavirus.

Le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique de la province a diminué tout au long de la fin de semaine. En deux jours, il est passé de 148 à 130.

On a signalé 29 rétablissements et 12 nouveaux cas durant cette période, mais on aussi déploré samedi un décès des suites de la COVID-19 dans la région d'Edmundston.

Huit personnes souffrant de COVID-19 étaient hospitalisées au Nouveau-Brunswick dimanche, le même nombre que la veille. Trois de ces patients étaient aux soins intensifs.

Deux des quatre nouveaux cas ont été dépistés dans la région d'Edmundston, désignée comme la zone 4. Les individus déclarés positifs ont eu des contacts avec des cas confirmés auparavant , indique le ministère de la Santé.

On dénombre dans la région de Saint-Jean un nouveau cas associé à un cas antérieur.

À Fredericton, un nouveau cas fait l'objet d'une enquête de la santé publique, qui en déterminera l’origine.

Le gouvernement provincial affirme que 802 tests de dépistage ont été effectués au Nouveau-Brunswick dans la journée de samedi.