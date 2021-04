Le homard est arrivé en Gaspésie !

C’est merveilleux! Et il a fait beau à part ça, c’est ce qui est formidable dans tout ça. C’est un très bon début! , lance le capitaine du homardier La Maîtresse, Jacques Larocque, de retour au quai de Saint-Godefroi.

Les pêcheurs des zones 19 et 20 ont lâché les amarres samedi matin, une date beaucoup moins tardive qu’en 2020. La pêche avait alors été retardée en raison de la COVID-19.

Le prix du homard en poissonnerie devrait augmenter encore cette année. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

On commence de bonne heure. On est en avril. L’an passé, on a commencé le 9 mai. On va pas mal être les premiers sur le marché. Probablement que les prix vont être un peu meilleurs que l’an passé , note le capitaine du Tristan, Christian Huard.

La propriétaire de Produits marins St-Godefroi, Janick Aubut, partage les estimations du pêcheur. Selon elle, le crustacé gaspésien, qui fait déjà son chemin vers les poissonneries, devrait coûter plus cher à l’achat que l’an dernier. La saison sera profitable pour les pêcheurs, croit la gestionnaire.

Les biologistes parlent de prises records. On va parler d’un prix d’achat qui va être élevé. L’année dernière, la première semaine était de 6,40 $ et la deuxième était à 5,01 $. Cette année, ça devrait être quelques dollars plus élevés que ça , indique-t-elle. Mme Aubut invite néanmoins les amateurs à se procurer leur crustacé préféré dans une poissonnerie, et ce, même si le prix sera assurément plus élevé que l'an dernier.

Janick Aubut est la propriétaire de Produits marins St-Godefroi, qui comprend une usine de transformation ainsi qu'une poissonnerie. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les homards rapportés sur les quais gaspésiens font par ailleurs toujours l'objet d’une mesure de traçabilité. Pour la dixième année de suite, le consommateur pourra retrouver qui a pêché son homard et où il l'a été, grâce à un médaillon apposé sur le crustacé.

Rendez-vous annuel

À Saint-Godefroi, où s’amarre une douzaine de homardiers, la fébrilité était palpable dimanche matin, alors que des curieux guettaient déjà l’arrivée des flottilles.

C’est un petit rituel tous les ans. Les premières journées, c’est toujours le fun de les voir rentrer. Tout le monde est toujours de bonne humeur. On dirait que l’été commence! s’exclame Serge Thériault, venu observer l’arrivée des premiers arrivages.

L'arrivée des premiers homards dans la Baie-des-Chaleurs a attiré des curieux de tous âges. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les homardiers des autres zones de pêche gaspésiennes commenceront la capture au courant des prochains jours. Les Néo-Brunswickois débuteront leurs activités dès le 30 avril, et les Madelinots, le 8 mai.

D’après un reportage de Roxanne Langlois