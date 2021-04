La main-d'œuvre indépendante coûte cher au réseau de la santé de la Baie-James

L'établissement qui connait une pénurie de personnel en santé n'arrive pas à pourvoir environ 125 postes d'emplois dans différents services.

L'an passé, le budget consacré par le CRSSS Baie-James au personnel indépendant était de 7 millions de dollars, il devrait doubler cette année en raison notamment des dépenses supplémentaires liées à la pandémie.

La plupart du temps, la main-d’œuvre indépendante provient des zones rouges et pour être certain qu'elle ne vient pas contaminer nos usagers et nos employés, on avait recours à un isolement et on paie cet isolement-là. La facture et plus élevée , explique la présidente-directrice générale Nathalie Boisvert.

C'est vraiment beaucoup parce que mon budget annuel avec l'ensemble des programmes, c'est probablement 80 à 85 millions, c'est sûr que 15 millions pour la main-d’œuvre indépendante, c'est énorme. Une citation de :La présidente-directrice générale Nathalie Boisvert

Le centre éprouve des difficultés à recruter des employés permanents depuis plusieurs années.

Selon Nathalie Boisvert, des incitatifs pourraient aider à attirer des employés dans la région.

On fait différentes démarches avec le ministère [de la Santé] et je sais également que l'Abitibi-Témiscamingue l'ont fait pour pouvoir nous soutenir soit avec des primes ou des avantages pour pouvoir venir travailler dans le Nord , dit-elle. On dépose nos demandes au niveau du ministère puis le ministère, selon les coûts ou autres, peut regarder voir si c'est possible de [proposer] des primes ou avantages sociaux pour des gens des régions éloignées , ajoute la responsable.

Nathalie Boisvert affirme que son personnel est très mobilisé pour éviter des ruptures de services en santé.