Le défi de trouver un logement adapté pour une famille de cinq

Carolane Pelletier, handicapée depuis plusieurs années, étudie en orthopédagogie à l’Université de Sherbrooke tandis que son mari, Isaac Pinet, est aidant naturel. Il prend soin d’elle et d’une de leurs filles, Marilys, qui est aussi handicapée.

Marilys, une des enfants de Carolane et Isaac. Photo : Radio-Canada

Lorsque Radio-Canada s’est déplacée samedi pour aller à la rencontre des deux autres fillettes, Hayley et Alexane, celles-ci s’amusaient et enchaînaient les pirouettes sur leur trampoline.

Souvent, ce sont eux qui paient pour le handicap des deux autres. Une citation de :Isaac Pinet

Je ne pourrais pas avoir un travail à temps plein ni même à temps partiel, ce n’est pas quelque chose qui est envisageable, malheureusement. J’avoue que je ne trouve pas ça évident , poursuit le père de famille. Il dit se donner corps et âme pour elles, quitte à parfois s’oublier.

Carolane et Marilys dorment dans la même chambre, la plus grande pièce de la maison, car elles ont toutes deux besoin du seul levier mis à leur disposition pour les mettre dans leurs lits adaptés. Faute d’espace, Isaac s’est donc fait une chambre dans le salon.

Un endroit inadapté

Malgré tout, la famille Pinet considère être relativement chanceuse. Les cinq membres vivent dans un immeuble résidentiel appartenant aux parents de Carolane et avant de mourir, le père d’Isaac lui a offert une voiture adaptée aux fauteuils roulants.

Je n’ai pas à payer tant par mois, ça me donne un bon coup de main , explique-t-il.

Carolane ne peut pas se rapprocher davantage du comptoir, en raison de la manette de son fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada

N’empêche, habiter dans un petit logement apporte son lot de défis. Par exemple, Carolane peut cuire des aliments sans se brûler sur leur plaque à convection, mais son fauteuil roulant est plus haut que le comptoir. Elle n’y a donc pas pleinement accès.

J’ai quand même trois enfants, alors il faut réussir à optimiser le tout pour avoir une vie de famille le plus normale possible. Une citation de :Carolane Pelletier

Ici à Magog, on m'a répondu qu'on faisait que des trois et demi et des quatre et demi assez grands pour une personne handicapée et son aidant ou une famille de trois , se désole Isaac.

Portrait similaire à Sherbrooke. L’organisme Handi-Capable bâtit 23 logements adaptés dans l’arrondissement Fleurimont cette année. Seulement trois seront des cinq et demi et ils sont déjà tous réservés.

D’ici là, la famille Pinet se nourrit d’espoir et de rêves. Après ses études, Carolane aimerait avoir son bureau d’orthopédagogie à la maison, pour pouvoir aider le plus de jeunes en difficulté possible.