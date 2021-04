Près de 1000 rendez-vous de vaccination reportés en Chaudière-Appalaches

Dès le 8 avril, le rendez-vous de Micheline Jalbert, 64 ans, était réservé : le 25 avril, elle et sa soeur devaient recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19.

J’étais fébrile, j’avais hâte , se rappelle Mme Jalbert. Elle devra pourtant encore patienter : ce sera plutôt le 3 mai qu’elle se fera vacciner.

Hier, le 24, un peu avant l’heure du dîner, j'ai reçu un appel , dit-elle. C’est une jeune fille qui m’avise que les deux rendez-vous sont annulés, qu’il n’y a pas de vaccin. Je n’étais pas très contente, je vous dirais que j’étais estomaquée.

D’autant plus que Micheline Jalbert a survécu à deux cancers. Je suis malade depuis ce temps-là , souligne-t-elle. Je fais de l’hypertension et du diabète.

Cette première dose, elle l’attendait impatiemment, surtout après un an d’efforts pour respecter scrupuleusement les règles sanitaires.

Je reste chez moi, je fais tous les efforts nécessaires et je sens que je suis remerciée comme ça, en m’enlevant mon vaccin. Une citation de :Micheline Jalbert, citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnaies

Près de 1000 annulations en Chaudière-Appalaches

Ils sont près de mille à avoir reçu un appel semblable au cours des derniers jours à Montmagny, Lévis et Thetford Mines.

C’est certain qu’on n’aime pas ça faire ce type de déplacement-là : on sait que les gens ont pris leur rendez-vous, qu’ils l’attendent et qu’ils sont déçus , concède Marie-Ève Tanguay, responsable de la vaccination en Chaudière-Appalaches.

La mesure, exceptionnelle, s’explique par deux raisons, ajoute-t-elle.

La première, c’est qu’il y a eu un problème avec Clic Santé en début de semaine et des rendez-vous additionnels sont apparus sur certains sites satellites. L’autre facteur, c’est le retard des livraisons Moderna, qui devaient initialement arriver la semaine du 19 et qui arriveront finalement la semaine prochaine. Une citation de :Marie-Ève Tanguay, responsable de la vaccination en Chaudière-Appalaches

La santé publique a proposé aux gens de conserver leur rendez-vous initial, à condition de troquer leur dose de Moderna pour une dose d’AstraZeneca.

Ceux et celles qui ont refusé doivent prendre leur mal en patience : ils n’auront leur première dose que dans la semaine du 3 mai.

Par le passé, il y en a eu des modifications, à très petite échelle , souligne Marie-Ève Tanguay. Mais comme ce blitz-là, c’est la première fois que ça arrive.

Elle explique que les livraisons des vaccins Moderna sont irrégulières, contrairement à celles de Pfizer, réglées comme une horloge une semaine après l’autre.

Retard de Moderna La plus récente livraison de vaccins de Moderna au Canada a été réduite de moitié : seulement 650 000 doses sur les 1,2 millions attendues ont été acheminées au pays.

En Chaudière-Appalaches, les autorités s’attendent à recevoir les 7000 doses attendues la semaine dernière d’ici la fin du mois d’avril.

La déception de Micheline Jalbert demeure à vif, malgré les explications fournies par les autorités.

Je n’accepte pas la réponse. ''Y’a plus de vaccins...'' Mon rendez-vous, il est bien écrit et M. Dubé l’a dit : à chaque rendez-vous, votre vaccin est réservé. S’il était réservé, où est-ce qu'il est? Qui est-ce qui me l'a volé? Une citation de :Micheline Jalbert, citoyenne de Saint-Roch-des-Aulnaies

Dans la Capitale-Nationale, il n'est pas question d'annulation , assure le CIUSSS. Le caractère incertain de l'approvisionnement de ce vaccin [NDLR : Moderna] exige la prudence, nous ouvrirons les rendez-vous dans Clic Santé seulement lorsque nous aurons reçu les doses , indique le centre intégré dans un courriel.

Avec les informations de Camille Carpentier