La ligne d'écoute de Fraser Health célèbre ses 50 ans

Alors que le centre et sa vingtaine d'employés se démènent pour répondre à la demande en ce temps de pandémie, il est appuyé par 170 bénévoles qui travaillent chacun au moins quatre heures par semaine.

La ligne d'écoute est toujours là , dit Thaddée Bergler, le gestionnaire du centre, qui précise que quelqu'un peut répondre aux appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les bénévoles et le personnel sont confrontés à des appels de personnes aux prises avec de la solitude, du désespoir et même des idées suicidaires, parfois en lien avec la pandémie.

Du 1er avril 2020 au 31 mars de cette année, la ligne d'écoute a répondu à plus de 54 000 appels, soit une augmentation de 6000 coups de téléphone par rapport à l'année précédente.

Le centre d'écoute Fraser Health a vu le jour en 1971, trois ans après celui de Vancouver qui ont tous deux été fondés pour aider les personnes ayant des expériences négatives avec les drogues.

Le fait que les lignes d'écoute fonctionnent au Canada depuis plus d'un demi-siècle est incroyable , dit Stacy Ashton, directrice générale du Centre de crise de la Colombie-Britannique de Vancouver.

Coup de pouce provincial

Mardi, la province a annoncé des milliards de dollars de dépenses en santé au cours des trois prochaines années, dont une partie, selon Mme Ashton, sera utilisée pour renforcer davantage les lignes d'écoute et améliorer la technologie afin de les rendre plus accessibles et plus fiables.

Les lignes d'écoute sont un élément clé de la stratégie de la province pour aider à répondre aux besoins des gens , dit-elle.

Pendant ce temps, le centre d'appels attire de plus en plus de bénévoles qui cherchent à redonner à leur communauté et à acquérir une formation pouvant les aider à faire carrière dans les soins de santé, le travail social ou la police.

Le poste représente la plus grande responsabilité que vous pouvez avoir dans un rôle de bénévole , soutient M. Bergler.

Il explique que le processus de recrutement a dû être modifié l'année dernière pour faire face à une augmentation spectaculaire des demandes de renseignements.

Les bénévoles sont maintenant soumis à un processus de candidature en ligne, assistent à une séance d'information et, s'ils veulent continuer, reçoivent une formation sur l’écoute empathique.

Avec les informations de Chad Pawson