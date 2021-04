COVID-19 : des travailleurs de la santé manifestent pour exiger des changements

La manifestation, au cours de laquelle les travailleurs portent le masque et respectent la distanciation physique, a été organisée par Health Providers Against Poverty, le Toronto Street Nurses Network et le Decent Work and Health Network.

Les travailleurs demandent :

Dix jours de maladie permanents payés par les employeurs pour tous les travailleurs et 14 jours supplémentaires en cas d'urgence de santé publique.

Une réponse à la pandémie qui met l'accent sur la santé publique plutôt que sur le maintien de l'ordre.

La vaccination des travailleurs essentiels dans les points chauds, y compris les travailleurs qui ne sont pas assurés et dans les communautés marginalisées.

Les travailleurs de la santé présents à la manifestation affirment que la gestion de la pandémie par le gouvernement de Doug Ford affecte les Noirs, les Autochtones et les personnes racialisées, les travailleurs à bas salaire et les personnes vivant dans la pauvreté, celles qui n'ont pas d'assurance maladie, celles dont le statut d'immigration est précaire et celles qui vivent dans des lieux de rassemblement comme les refuges, les maisons de soins de longue durée et les prisons.

Avec les informations de CBC News