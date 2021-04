Création de 326 emplois saisonniers à Jonquière

Le député du Bloc Québécois, Mario Simard salue ce financement de 102 projets dans sa circonscription.

Pour le député de Jonquière, cette annonce représente une excellente nouvelle pour la circonscription. Ce financement est certainement une bonne nouvelle, particulièrement dans le contexte de la relance économique. C’est une bouffée d’air frais, tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises privées de Jonquière souligne Mario Simard, dans un communiqué de presse.

Le député du Bloc québécois dans Jonquière, Mario Simard Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

Grâce à ce soutien financier, de nombreuses organisations pourront embaucher des jeunes de la région au cours de l’été dans plusieurs secteurs d’activités.

Le député Mario Simard souhaitait prioriser les OSBL organismes à but non lucratif , les agriculteurs et les municipalités.

Pour nous, c’était important que les organismes subventionnés soient majoritairement en mesure d’offrir des services directs à la population. C’est l’opportunité de répondre aux besoins et d’offrir une expérience de travail stimulante à de nombreux jeunes citoyens, peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, le député salue la décision d’Ottawa d’avoir augmenté l’enveloppe dédiée au financement du programme pour l'année 2021.