Des experts en santé publique considèrent que les mesures aux frontières du Manitoba sont insuffisantes pour dissuader des voyages non essentiels. Elles doivent être renforcées pour éviter que davantage de variants ne s'introduisent dans la province, selon eux.

À l’heure actuelle, toute personne qui entre au Manitoba de l’étranger ou d’une autre province du Canada doit s’isoler pendant 14 jours.

Cette mesure est applaudie par la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance de la santé dans le monde, à l'Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, Kelley Lee.

Selon cette chercheuse, qui étudie l’efficacité des restrictions de voyage pour contenir le virus avec une équipe de recherche internationale, il faudrait néanmoins en faire davantage pour dissuader la population de voyager.

Kelley Lee prend l’exemple d’un isolement obligatoire dans un hôtel aux frais du voyageur, ou un test de dépistage imposé à l’arrivée dans la province, même si ces mesures sont difficiles à mettre en place.

Je pense que cela pourrait être la voie à explorer, et peu de provinces ont fait cela.

Plus de 3000 Manitobains de retour de l’étranger en février

Le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwall a mis les Manitobains en garde la semaine dernière contre la hausse des cas reliés à des voyages non essentiels.

Il a notamment pris l’exemple d’un individu infecté du variant B.1.1.7, qui a contribué à une éclosion de cas. Résultat : au moins une personne s’est retrouvée aux soins intensifs et plusieurs autres sont en auto-isolement, a-t-il indiqué.

Selon Statistique Canada, en février 2021, le nombre de Manitobains revenant dans la province depuis l’étranger était de 3634. À titre de comparaison, ils étaient 3389 en avril 2020.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a réitéré à plusieurs reprises que les restrictions mises en place pour limiter les voyages sont parmi les plus sévères du pays.

Nous avons des règlements stricts, nous les avons renforcés et nous sommes prêts à en faire davantage si c’est nécessaire , a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse mardi, alors que la province recensait pour le 8e jour consécutif une hausse du nombre de cas à trois chiffres.

Ce genre de commentaires font grimacer Kelley Lee. Ce n’est pas juste [une question] de bannir quelques vols et ensuite de pouvoir mettre vos pieds sur la table et penser que vous avez fait votre travail.

Selon elle, si davantage de variants préoccupants se transmettent au Canada, cela ébranlera les progrès de vaccination et prolongera la pandémie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'affaiblir la course contre ces variants qui arrivent et qui sont très transmissibles.

Déjà trop tard?

S’il est difficile de garder le variant B.1.1.7 hors du Manitoba, à l'heure actuelle, la lutte pour éviter que d’autres variants se propagent dans la province reste essentielle, selon le Dr Peter Juni, qui dirige la table consultative scientifique de la COVID-19 en Ontario. Cela passe par la dissuasion des voyages, selon lui.

Souradet Shaw, un épidémiologiste et professeur adjoint à l’Université du Manitoba, considère de son côté qu'il est déjà trop tard pour empêcher la propagation des variants. La province devrait se concentrer sur la limitation des rassemblements et des contacts rapprochés.

C’était inévitable que ces variants arrivent, je pense qu’on a juste besoin de se concentrer sur des stratégies pour éviter qu’ils ne se transmettent dans la province , ajoute Soradet Shaw.

Il affirme qu'il est temps de mettre en place un confinement, si la province veut éviter de se retrouver dans la même situation que l’Ontario ou d’autres provinces qui croulent sous la pression du nombre d'hospitalisations.

Je crois que cet effet ping-pong avec des demi-mesures pour tenter d'arrêter la pandémie est encore pire à long terme pour l’économie et la société.

