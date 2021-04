Une unité pour contrer la violence entre partenaires intimes à la police de Peel

En 1993, j'ai fui pour sauver ma vie avec ma petite fille dans les bras, laissant ma maison et tous mes biens derrière moi , dit-elle.

J'en avais assez. J'ai passé tellement de temps à souffrir en silence aux mains de cet homme. Étouffée contre le mur alors que je tenais mon bébé. Frappée alors que je l'allaitais.

Katherine Kulbak fait partie de la nouvelle unité de la police régionale de Peel. Photo : offerte par Katherine Kulbak

Mais Mme Kulbak, 54 ans, n'est pas seulement une femme qui a survécu à des abus. Elle est également agent-détective de la police régionale de Peel. Elle fait partie d’une équipe de 48 personnes de la nouvelle unité de violence entre partenaires intimes.

Cette unité n'est pas située dans un poste de police. L'équipe travaillera plutôt à partir du Safe Centre of Peel, un endroit à Brampton où 19 organismes communautaires sans but lucratif unissent leurs forces sous un même toit pour offrir du soutien aux familles touchées par les abus et la violence , selon son site Web.

La police de Peel a lancé l'unité cette semaine en réponse à un certain nombre d'homicides et de meurtres-suicides, notamment les meurtres de Sharanjeet Kaur et de Darian Hailey Henderson-Bellman.

Les chiffres de Statistique Canada indiquent que la violence entre partenaires intimes représente 28 % de tous les crimes violents signalés par la police dans le pays.

Le chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah, a déclaré que, selon lui, le système policier traditionnel avait laissé tomber ces femmes. Il a ajouté qu’il fallait trouver une manière de faire de la prévention de la violence entre partenaires intimes une priorité essentielle.

En 2019, 13 des 31 meurtres dans la région étaient des incidents domestiques et la police a répondu à un peu moins de 20 000 incidents de violence familiale et entre partenaires intimes.

La nouvelle unité s'inspire du modèle des centres de justice familiale, où plusieurs organismes offrent des services aux survivants de la violence familiale dans un même lieu. Les agents sont en civil et les informations ne sont pas communiquées à la police sans le consentement du client.

Les agents qu'ils voient ne me ressemblent pas , a déclaré le chef adjoint de la police de Peel, Nick Milinovich, faisant référence à son uniforme.

M. Milinovich ajoute que le personnel de l'unité est issu de divers milieux et parle plusieurs langues, et que certains, comme Mme Kulbak, ont été victimes de violence entre partenaires intimes par le passé.

Ces perspectives et cette expérience vécue se traduisent vraiment par un plaidoyer et une passion pour faire une différence dans la vie de ces personnes.

Nneka MacGregor, cofondatrice et directrice générale du Women's Centre for Social Justice de North York, également connu sous le nom de WomenatthecentrE, affirme que, du point de vue d'une victime, le fait de parler à quelqu'un qui a vécu la violence entre partenaires intimes peut faire une grande différence.

Nneka MacGregor est cofondatrice du Women's Centre for Social Justice. Photo : Radio-Canada / CBC News

La possibilité de parler à une autre survivante est transformatrice , dit-elle.

Cela a un impact. Cela change le niveau de confiance de la survivante qui sait qu'elle parle à quelqu'un qui la comprend et qui ne va pas la juger , a déclaré Mme MacGregor.

Elle ajoute que cette unité est plus accueillante pour la population diverse de Peel.

À une époque où plusieurs appellent à réduire le budget de la police et à trouver de meilleures façons de soutenir les survivants, c'est une étape vraiment positive.

Julie Young, une professeure de sociologie qui enseigne à l'Université Western et qui a étudié la violence entre partenaires intimes, travaille sur un plan d'action national pour faire face à ce problème qui, espère-t-elle, sera publié dans les prochains mois.

Selon elle, ce n'est pas la première fois que le modèle du centre de justice familiale est mis à l'essai au Canada. Les services de police de Waterloo, en Ontario l'ont mis en œuvre, mais Peel est le plus grand centre de ce genre au Canada.

Selon Mme Young, il est plus efficace de regrouper tous les services sous un même toit. Elle espère que cette approche plus intégrée, qui réduit le rôle des policiers en uniforme, contribuera à sauver la vie de femmes et de filles et qu’elle incitera un plus grand nombre d'entre elles à se manifester.

Certains rapports de survivantes font état de la peur de parler à la police, de la peur de perdre leurs enfants et de la peur de ne pas être comprises. Il existe donc de nombreux obstacles à la dénonciation.

Et elle affirme que cette approche peut être plus appropriée culturellement et plus accueillante pour les victimes qui sont noires, autochtones ou d'autres personnes de couleur.

Avec les informations de CBC News