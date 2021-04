Nomadland, grand favori d'une soirée des Oscars unique en son genre

Les personnes de l'industrie cinématographique en nomination n'auront pas à porter un masque ou un couvre-visage durant l'essentiel de la cérémonie qui se déroulera à la gare Union Station à Los Angeles plutôt qu'au traditionnel Dolby Theatre.

Harrison Ford, Reese Witherspoon, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger et Laura Dern, ainsi que le réalisateur Bong Joon-ho (Parasite) se relaieront pour présenter les prix. La soirée des Oscars sera dirigée pour la sixième fois par Glenn Weiss, un expert reconnu de ce genre d'événements, avec à la production Steven Soderbergh, réalisateur du film Contagion.

Nous voulons que cette année, les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé , a insisté la production, qui veut amener un peu de glamour à sa soirée après des Golden Globes plutôt décevants, où des vedettes sont apparues en tenue décontractée et en pyjama pour recevoir leurs récompenses par visioconférence.

L’année des plateformes de diffusion

On assiste cette année à la véritable consécration des plateformes de diffusion, qui ont sans grande surprise vu leur popularité exploser durant la pandémie.

En 2020, en Amérique du Nord, la fréquentation des salles de cinéma a diminué de 80 %, et 25 % de cette fréquentation pourrait s’être envolée pour de bon, selon ce que rapporte le chroniqueur cinéma Michel Coulombe.

«Mank», de David Fincher, mène la course avec 10 nominations, notamment pour l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Gary Oldman. Photo : Netflix

Le géant Netflix a vu son nombre de nominations tripler depuis trois ans. Le géant avait 12 nominations il y a deux ans, 24 l’an dernier et 37 cette année, dont dix pour le film Mank, du réalisateur David Fincher, et six pour The Trial of the Chicago 7, réalisé par Aaron Sorkin. Les deux productions figurent d’ailleurs parmi les huit films en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage.

L'entreprise de production est toujours à la recherche d'une première statuette dans cette catégorie, mais risque de se faire damer le pion par Chloé Zhao et son Nomadland, grand favori pour le trophée le plus convoité et pour la soirée en général.

La réalisatrice Chloé Zhao a déjà remporté plusieurs prix pour son film «Nomadland», dont celui du meilleur long métrage long métrage aux prix DGA, un bon indicateur pour les Oscars. Photo : afp via getty images / CHARLY TRIBALLEAU

Une année historique pour la diversité

Chloé Zhao pourrait d’ailleurs marquer l’histoire si elle remporte l’Oscar de la meilleure réalisatrice, pour lequel elle est en lice aux côtés de David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman) et Thomas Vinterberg (Drunk).

Sa seule présence dans cette catégorie est historique en soi : en 92 ans, cinq femmes seulement ont réussi à s’y tailler une place, selon Michel Coulombe. Cette année, pour la première fois, elles sont deux (Zhao et Fennell). Le tiers de toutes les nominations est d’ailleurs réservé aux femmes cette année, avec 70 d’entre elles nommées dans une catégorie ou plus.

Si la réalisatrice de Nomadland l’emporte, elle deviendra la deuxième femme de l’histoire des Oscars à remporter le prix (après Kathryn Bigelow pour The Hurt Locker en 2010) et la première réalisatrice non blanche à être sacrée aux Oscars.

Après avoir longuement et vertement critiquée pour son manque de diversité, l’Académie semble avoir compris le message. Cette année, les Oscars battent des records historiques avec neuf interprètes provenant de minorités ethniques parmi les 20 personnes sélectionnées dans les catégories du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur acteur dans un second rôle et de la meilleure actrice dans un second rôle.

Les prix SAG, décernés par le syndicat américain des actrices et acteurs, ont d’ailleurs couronné au début avril un quatuor entièrement issu des minorités ethniques dans les quatre catégories : Viola Davis, Daniel Kaluuya, Young Yuh-jung et Chadwick Boseman, à titre posthume, lui qui est décédé l’été dernier à 43 ans d’un cancer du côlon.

Dans «Ma Rainey's Black Bottom», Chadwick Boseman interprète Levee, un jeune trompettiste noir et idéaliste, qui souhaite percer dans un Chicago des années 1920, où la production musicale est aux mains des personnes blanches. Photo : Netflix

Reste à savoir si les interprètes seront en mesure de répéter l’exploit dimanche, alors qu’ils sont tous en lice pour des Oscars.

Où sont les films à gros budget?

Fait surprenant cette année, dans une industrie qui prêche la démesure : le budget moyen des huit films en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage est de 12 millions de dollars américains, soit cinq fois moins que l’an dernier, remarque Michel Coulombe.

Cela s’annonce donc pour être l’année des films indépendants. Le seul film à très gros budget qui aurait pu se démarquer est Tenet, le dernier opus de Christopher Nolan, mais il est nommé dans des catégories plutôt techniques.

Le Canadien Ben Proudfoot à l’honneur

Peu importe s'il repart ou non avec une statuette à l'issue de la cérémonie des Oscars, dimanche soir, le producteur et réalisateur canadien Ben Proudfoot se sent déjà comme un gagnant.

Son film A Concerto Is a Conversation, coréalisé avec le compositeur et pianiste Kris Bowers, est en nomination dans la catégorie meilleur court métrage documentaire. Dans cet émouvant film d'une durée de 13 minutes, Kris Bowers discute avec son grand-père de la discrimination qu'il a subi en fuyant fui la ségrégation dans les États du Sud américain.