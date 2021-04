Maude Marquis-Bissonnette devient chef d’Action Gatineau

« J'ai une couleur différente et on apprendra à se connaître, mais je m'engage à être à votre écoute et à continuer de porter les valeurs d'Action Gatineau et de faire de mon mieux pour amener notre ville à la hauteur de nos ambitions», a lancé la conseillère du district du Plateau, dimanche, à l'adresse des membres de son parti et aux citoyens.

C'est au cours d’une assemblée générale de la formation politique, qui a lieu dimanche après-midi, que Mme Marquis Bissonnette succède officiellement à Maxime Pedneaud-Jobin à sa tête.

« C'est un important moment que l'on vit, aujourd'hui, un moment important pour notre mouvement [...] lancé il y a plus de 10 ans », a déclaré le maire sortant.

« [Maude Marquis-Bissonnette] sait que Gatineau ne lui appartient pas et que c'est elle qui appartient à Gatineau », a-t-il ajouté.

Plusieurs membres sont réunis virtuellement, à l'assemblée générale, pour faire de Mme Marquis-Bissonnette leur chef.

La course à la succession de M. Pedneaud-Jobin aura donné lieu à peu de suspense - voire aucun - puisque la chef nouvellement nommée était la seule en lice.

Pour le moment, deux personnes se sont lancées dans la course à la mairie de Gatineau. L’ex-présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais et le conseiller du district de Lac-Beauchamp, Jean-François LeBlanc sont candidats indépendants.

Les élections municipales doivent avoir lieu le 7 novembre prochain.

Action Gatineau procédera d’ailleurs, le 9 mai prochain, à l’investiture de ses candidats dans les districts du Plateau et de Mitigomijokan et le 10 mai dans le district de Lac-Beauchamp.

Plus de détails suivront.