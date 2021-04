Scott Moe dialogue avec le Dakota du Nord concernant la vaccination des camionneurs

Des camionneurs canadiens qui rentrent chez eux en passant par le Dakota du Nord peuvent désormais se faire vacciner contre la COVID-19 lorsqu'ils traversent la frontière du Manitoba. Cette initiative de vaccination est le fruit d'une entente entre le Dakota du Nord et le Manitoba.

Nous avons eu un appel avec le premier ministre Scott Moe plus tôt cette semaine, lorsqu'il a appris la nouvelle , a déclaré le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum dans une entrevue à CBC. Il a immédiatement dit: allons-y! .

En février, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, nous a appelés pour nous dire qu'il fallait essayer de relancer le commerce entre la province et l'État, ainsi qu’entre le Canada et les États-Unis , a raconté Doug Burgum.

Avec Regina et Saskatoon, nous avons des travailleurs du secteur nucléaire qui vont et viennent de l'autre côté de la frontière, en plus du transport routier. Nous avons donc une réunion de suivi avec Scott Moe lundi, et je m'attends à ce qu'un projet pilote soit lancé avec la Saskatchewan , a-t-il mentionné.

Selon M. Burgum, le Dakota du Nord a des vaccins à revendre, parmi les quelque 762 000 personnes de l'État, près de 47 % des personnes admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin, et près de 40 % sont déjà complètement vaccinées, selon les données de l'État.

Nous faisons beaucoup de marketing afin de distribuer plus de vaccins , a déclaré M. Burgum.

Aidons nos voisins

Selon le gouverneur du Dakota du Nord, la vaccination des chauffeurs de transport et d'autres travailleurs transfrontaliers essentiels est une solution gagnante pour le Canada et les États-Unis, et il espère que ce type d'initiative de vaccination s'étendra à d'autres provinces et États.

D'autres gouverneurs d'États frontaliers ont entendu parler de cette initiative et nous espérons qu'elle fera son chemin, car le Canada est un partenaire commercial très important, raconte Doug Burgum.

J'ai partagé cette initiative cette semaine avec d'autres gouverneurs, dont le gouverneur du Montana et le gouverneur du New Hampshire. Le Canada est le premier partenaire commercial de pratiquement tous les États du nord du pays. Et il est important pour le tourisme et pour notre économie de garder ces frontières ouvertes.

Nous voulons continuer à aider nos voisins du nord , a-t-il dit.

La clinique de vaccination, située sur l'aire de repos près de Drayton, dans le Dakota du Nord, à environ 50 kilomètres au sud de la frontière, a déjà du succès.

Nous avions prévu d’ouvrir de 2 h à 8 h pour les personnes qui retournent vers le nord les mercredis, jeudis et vendredis, après avoir effectué un long trajet aux États-Unis , a déclaré M. Burgum.

Le premier jour de l’ouverture, il y avait 12 camions qui attendaient déjà!

La clinique, qui devrait rester ouverte jusqu'en mai, peut administrer 200 vaccins par jour.

Avec les informations de Rosemary Barton