Banff demande la vaccination ciblée pour endiguer la COVID-19

Aux prises avec un fort taux d’infection au coronavirus dans une population trop jeune pour avoir accès au vaccin, la ville de Banff, en Alberta, implore une fois de plus le gouvernement provincial d’autoriser la vaccination ciblée pour limiter la transmission de la COVID-19.

Les quelque 4 kilomètres carrés de la municipalité des Rocheuses sont l’hôte du deuxième plus haut taux d’infection de la province.

C’est pourquoi la Ville tente d’obtenir la vaccination des personnes de 18 à 40 ans de son territoire. Celles-ci constituent son plus grand groupe démographique, explique le directeur des mesures d’urgence de la Ville, Silvio Adamo.

La région combinée de Banff et de Lake Louise, où habitent environ 13 000 personnes, compte actuellement 144 cas actifs de COVID-19. La majorité des personnes infectées l’ont été par le variant britannique (B.1.1.7). Le variant brésilien (P1) y a aussi été détecté.

Une population jeune vivant en communauté

À ce jour, 50 des 80 chambres de quarantaine de la région sont occupées. Malgré tout, l’isolement reste un défi, selon M. Adamo, puisque le tourisme est la principale source de revenus de la communauté.

Nous devons nous battre contre un virus qui nous arrive de tous les coins de l’Alberta , déplore M. Adamo.

L’autre défi est que les employés de ce secteur vivent souvent en groupes. Beaucoup de résidences d’employés ont des espaces communs, comme la cuisine ou le salon , explique-t-il.

Pour une troisième fin de semaine consécutive, Services de santé Alberta (AHS) tient un service de dépistage éphémère et un dépistage sur rendez-vous est offert à l’hôpital communautaire de la Banff.

La Ville, dit Silvio Adamo, a aussi imposé ses propres restrictions, comme l’obligation de porter le masque à l’extérieur dans les secteurs plus achalandés. Elle demande toutefois un coup de main de la province pour endiguer le virus.

On a demandé et on continue de demander à la province une vaccination de masse pour toute notre population , note le responsable des mesures d’urgence.

Une question d’approvisionnement, dit la province

Si la pratique a déjà été mise en place dans d’autres provinces, l’Alberta ne compte pas, pour l’instant, vacciner les habitants des foyers de contamination sans égard à leur âge.

Par courriel, la province répond qu’elle compte rendre plus de gens admissibles à la vaccination lorsque les stocks de vaccins augmenteront.

Nous avons limité l’approvisionnement et la définition de ce qu’est une région à taux de contamination élevé et nous consacrons nos efforts à ceux qui sont les plus à risques de subir de graves conséquences [s’ils attrapent la COVID-19] , explique un porte-parole d’AHS.

Entre-temps, Banff exhorte ses habitants et visiteurs à respecter les restrictions en vigueur, notamment en matière de distanciation physique, de port du masque et de bulle de contacts.

Nous comprenons que plusieurs considèrent les voyages en montagne comme essentiels pour leur santé mentale. Nous leur demandons simplement de respecter les consignes en vigueur , martèle Silvio Adamo.

Avec les informations de Sarah Rieger et Helen Pike