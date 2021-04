Les défis de la 3e vague de COVID-19 à l’urgence de l’Hôpital d’Ottawa

Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne pensait avoir à prendre ces décisions lorsque nous sommes entrés en médecine , soutient la Dre Justine Amaro, une médecin de l’urgence de l’Hôpital d’Ottawa.

Cette dernière raconte qu’un pressentiment a envahi la salle d’urgence quand elle et ses collègues ont vu les hôpitaux de la région du Grand Toronto dépasser leur capacité à soigner des patients gravement malades.

Samedi, il y avait environ 100 patients qui étaient sous respirateurs artificiels dans les unités de soins intensifs de la capitale fédérale, selon le Dr David Neilipovitz, chef du département des soins critiques de l’Hôpital d’Ottawa.

Environ 75 % d’entre eux ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, a-t-il indiqué à CBC.

Cependant, certains indicateurs clés de la COVID-19 ont atteint un léger plateau à Ottawa, et samedi, Santé publique Ottawa (SPO) a enregistré son augmentation quotidienne la plus basse en plus de trois semaines.

À la mi-avril, l’Hôpital d’Ottawa n’était pas rendu à choisir à qui prodiguer des soins intensifs. Toutefois, si la disponibilité des lits ou du personnel aux soins intensifs atteint un seuil critique, les médecins suivront un protocole de triage basé sur le risque de mortalité.

Selon le protocole, ce sont les patients gravement malades qui ont les meilleures chances de s’en sortir qui seront priorisés.

Des parents et des travailleurs de première ligne hospitalisés

Au cours des deux dernières semaines, la Dre Amaro raconte avoir vu davantage de patients atteints de la COVID-19 âgés de la vingtaine, la trentaine et la quarantaine.

Parfois, ce sont des familles entières ou plusieurs membres d’une même famille qui sont malades. La Dre Amaro se rappelle un cas particulier où deux parents étaient hospitalisés sans personne pour prendre soin de leurs jeunes enfants.

La médecin a aussi observé des situations où ce sont des grands-parents qui ont dû prendre le relais pour garder des enfants.

La Dre Justine Amaro au campus Civic de l'hôpital d'Ottawa. Photo : Gracieuseté : Dre Justine Amaro

J’ai aussi eu des patients, dont un parent qui était trop malade pour aller à la maison, mais ils décident de rentrer chez eux tout de même parce qu’ils n’ont pas d’autres choix , explique la Dre Amaro.

Parmi ses patients les plus jeunes, la professionnelle de la santé compte des travailleurs essentiels de première ligne dont certains n’ont pas la possibilité de rester à la maison. Certains n’ont pas de congés de maladie payés et vivent dans des espaces surpeuplés avec des familles nombreuses.

La santé mentale affectée

La Dre Amaro est toujours hantée par un cas déchirant impliquant l’un de ses patients les plus âgés.

Je me suis littéralement assise avec une personne âgée qui m’a supplié de lui fournir l’aide médicale à mourir parce qu’elle préférait mourir que de continuer à vivre de façon isolée , se souvient-elle.

La Dre Justine Amaro. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ça me brise le cœur de voir des gens littéralement sentir qu’ils préféreraient mettre fin à leur vie que de continuer à vivre […] seuls , lance la médecin.

En 17 ans de pratique, la Dre Amaro dit n’avoir jamais vu autant de patients souffrir d’une santé mentale qui se détériore.