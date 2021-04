Les Premières Nations exhortent les gens à se faire vacciner et à rester chez eux

Cependant, avec l'ouverture lundi d'une autre clinique de vaccination pour administrer la deuxième dose aux membres, le chef David Monias se sent un peu soulagé.

Même avec la COVID-19, la plupart de nos membres seront au moins protégés , a-t-il mentionné samedi.

M. Monias a soulevé qu'il voulait s'assurer que les habitants de Pimicikamak, connue sous le nom de la Nation crie de Cross Lake, ne baissent pas les bras et poursuivent les conseils de santé publique, en portant le masque et en respectant la distanciation physique.

Pour retrouver un peu de normalité, il faut se faire vacciner , a-t-il déclaré. Cela prendra du temps, mais il faut rester prudent .

Le chef de Pimicikimak, David Monias, a reçu sa deuxième dose de vaccin. Photo : CBC / Cameron MacIntosh

Même si 70 % de la Première Nation est déjà vaccinée, une grande partie de la population a moins de 18 ans et n'a pas encore reçu le vaccin.

Selon le chef, il est important que les adultes puissent s'entraider à Pimicikamak afin de protéger les enfants .

Le nombre de cas de variants qui double

Durant trois jours cette semaine, le nombre de variants préoccupants a doublé chez les membres des Premières Nations du Manitoba, a confirmé la responsable de l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie auprès des Premières Nations du Manitoba, Dre Marcia Anderson, lors d'une conférence de presse vendredi.

Du 20 au 23 avril, le nombre de cas de variants dans les communautés du Manitoba est passé de 14 à 26. Hors communauté, le nombre de cas de variants identifiés auprès des Premières Nations est passé de 45 à 91, a informé Mme Anderson.

Nous sommes vraiment inquiets, car nous avons beaucoup dit que la seconde vague pourrait faire plus de ravages , a-t-elle ajouté.

Mme Anderson a demandé aux gens d'éviter de quitter leur communauté à moins que ce soit nécessaire, après que la province ait annoncé vendredi des expositions possibles au variant préoccupant du coronavirus B.1.1.7, identifié pour la première fois au Royaume-Uni et recensé chez deux Premières Nations du Manitoba.

En effet, une personne s'est rendue à l'église dans une Première Nation, puis s'est rendue en voiture dans une autre communauté.

En date de samedi, cette souche représentait au moins 858 des 1309 cas de variants connus au Manitoba, selon la province qui a aussi enregistré 427 autres infections.

Selon la Dre Anderson, certains cas de variants sont liés à de grands rassemblements et des contacts étroits.

Nous devons tous faire notre part pour ralentir la propagation de la COVID-19 et des variants, en évitant de voyager , a-t-elle déclaré.

Selon les derniers chiffres fournis vendredi par l'équipe, les membres des Premières Nations représentent environ 37 % des hospitalisations liées à la COVID-19 au Manitoba et 52 % des admissions aux soins intensifs de la province.

La chef de l'équipe de réponse à la pandémie des Premières Nations du Manitoba, Melanie MacKinnon, a déclaré que les équipes médicales qui se rendent dans les communautés aux prises avec la COVID-19 sont de plus en plus sollicitées.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, individuellement et collectivement, pour essayer d'arrêter ou de ralentir la propagation du coronavirus et des variants préoccupants , a déclaré Mme MacKinnon aux côtés de Mme Anderson lors de la conférence de presse.

Il ne reste plus que quelques semaines avant que nous puissions tous être vaccinés, et ralentir la propagation des variants. Il s'agit vraiment d'une course entre les vaccins et les variants.

Alors que Pimicikamak poursuit ses mesures de confinement, avec des heures de magasinage limitées, le chef Monias a déclaré que de plus en plus de personnes de la Première Nation réalisent que la vaccination est importante pour lutter contre la COVID-19.

Pour retrouver une certaine normalité, il faut se faire vacciner , a-t-il déclaré. Cela prendra un certain temps, mais je pense que c'est juste une question d'être vraiment prudent .

Avec les informations d’Erin Brohman