Grève au port de Montréal : un projet de loi prévoit la reprise des opérations

Les 1150 membres du Syndicat des débardeurs de Montréal, des grands contremaîtres au personnel d'entretien de la section locale 375 du SCFP, interrompront dès 7 h lundi tout travail de manutention des marchandises et d'amarrage des navires.

Outre le port de Montréal, le terminal à conteneurs de Contrecoeur, situé en aval sur la Rive-Sud, cessera lui aussi toute activité de même nature.

Seuls le terminal céréalier, le service Oceanex et la manutention de vrac liquide pourront poursuivre leurs activités, avait précisé le syndicat, vendredi, lors de l'annonce de son avis de grève. Ces secteurs ne seront pas touchés en vertu de dispositions du Code canadien du travail, avait-il indiqué.

Une rencontre est néanmoins prévue à 9 h, lundi, entre le syndicat et des représentants de l' AEMAssociation des employeurs maritimes en présence d'un médiateur fédéral.

La grève pourrait toutefois être interrompue par un projet de loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations au port qui sera déposé à la Chambre des communes par la ministre du Travail, Filomena Tassi, dès lundi matin.

Le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est prononcé samedi en début d'après-midi en faveur du projet de loir fédéral.

Les débardeurs, dont la convention collective est échue depuis décembre 2018, en ont contre les changements unilatéraux apportés par l' AEMAssociation des employeurs maritimes à leurs horaires de travail, qui devaient justement débuter lundi et qui ont été annoncés jeudi, en pleines négociations.

Ces modifications, avait déploré le syndicat, surviennent au moment où les discussions avec l'employeur achoppent sur la question, notamment, des horaires et de la conciliation travail-vie personnelle.

Le porte-parole du syndicat affirme d'ailleurs que les employés seraient prêts à rentrer au travail lundi si l'employeur renonçait à la modification des horaires de travail.

En agissant de la sorte, « l' AEMAssociation des employeurs maritimes envenime le conflit au lieu de le régler », avait fait valoir le syndicat SCFP section locale 375.

Il déplore le silence de l' AEMAssociation des employeurs maritimes dans les derniers jours.

Ça pourrait être évité dans les prochaines minutes si l'employeur avait daigné au cours des 48 dernières heures répondre à notre offre. Une citation de :Michel Murray, porte-parole du syndicat des débardeurs du port de Montréal

Rappelons que les débardeurs avaient déjà entrepris une grève partielle deux semaines plus tôt, après que l' AEMAssociation des employeurs maritimes eut annoncé son intention de « suspendre certaines conditions de rémunération ».

Depuis le 16 avril dernier, les débardeurs sont donc en grève les week-ends – une mesure qui est venue s'ajouter à celle de refuser de faire des heures supplémentaires au-delà de leur quart de huit heures.

Les débardeurs du port de Montréal cesseront le chargement et le déchargement des bateaux de même que l’amarrage des navires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le milieu des affaires retient son souffle

Avec la grève générale illimitée, ultime recours pour faire pression sur l'employeur, les débardeurs assurent ne pas vouloir « nuire à l'économie montréalaise ». Nous voulons exercer notre droit fondamental de négocier collectivement , a fait valoir Michel Murray, conseiller syndical des débardeurs.

L'interruption des services vient malgré tout perturber les activités des entreprises qui doivent faire transiter leurs marchandises par le port de Montréal.

Pour Véronique Proulx, présidence-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, l'impression de déjà-vu est manifeste. L'été dernier, après avoir entamé une grève d'un peu moins de deux semaines, les débardeurs avaient conclu une trêve d'une durée de sept mois.

Plusieurs entreprises [avaient] perdu des contrats, des clients, faute de pouvoir expédier à temps , rappelle Mme Proulx.

La marchandise ne circulera plus. Pour les manufacturiers et les exportateurs, qui sont les plus grands utilisateurs du port de Montréal, c’est un peu catastrophique. Une citation de :Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Et depuis la fin de cette trêve, en mars dernier, l'incertitude plane, à un point tel que certaines entreprises ont choisi de se tourner vers d'autres solutions pour éviter la paralysie de leurs chaînes de production, notamment en redirigeant leurs conteneurs vers le port d'Halifax. Bien que jugées nécessaires, ces mesures sont coûteuses, souligne Mme Proulx.

Qui plus est, cette grève générale illimitée survient alors que les entreprises tentent de se relever après une dure année de pandémie qui a bouleversé leurs activités et leurs échéanciers. On n’a pas besoin de ça , lâche la PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

À l'instar du ministre québécois de l'Économie Pierre Fitzgibbon, Mme Proulx appelle Ottawa à intervenir sans plus tarder pour régler ce conflit de travail qui perdure.

Jusqu'à présent, au moins trois médiateurs ont été nommés par le ministère du Travail – les activités portuaires sont du ressort du gouvernement fédéral –, mais la sortie de crise se fait toujours attendre.

Vendredi, la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, a affirmé que son gouvernement examinait « toutes les options ».