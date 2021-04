LHJMQ : Victoire des Cataractes aux dépens de l’Océanic

Les Cataractes de Shawinigan ont obtenu gain de cause sur l’Océanic de Rimouski par une victoire de 7 à 1 samedi soir, créant ainsi l’égalité 1-1 dans cette série éliminatoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les Rimouskois ont pourtant entamé le match avec force, en inscrivant deux buts consécutifs.

Le deuxième filet a toutefois été refusé en raison d’un appel pour obstruction sur le gardien de but.

Les Cataractes se sont mis en marche par la suite avec deux buts avant la fin de la première période et trois autres en deuxième.

Le seul but de l'Océanic revient à Ludovic Soucy sur des passes de Simon Maltais et William Dumoulin.

Les esprits s’échauffent

La deuxième période a été disputée sous le signe de l'agressivité avec plusieurs accrochages et trois combats.

L'attaquant des Cataractes Jérémy Martin s'en est même pris au gardien de but de l'Océanic, Creed Jones, qui venait de lui asséner un coup de bâton devant son filet.

Ces situations doivent être éviter, selon l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Je pense que ce soir on a donné tout ce qu’on avait, on a fait face à une excellente équipe. [Lundi] sera un autre beau défi pour nous. Il faut éviter le banc des pénalités, et les mêlées. Ils ont provoqué beaucoup de mêlées ce soir , explique M. Beausoleil.

Charles Beaudoin des Cataractes a été le joueur offensif le plus lucratif de la partie avec deux buts et deux passes.

Les unités spéciales de l'Océanic n’ont pas su profiter des avantages numériques et ont été blanchies en six occasions samedi. À l'inverse, les Cataractes ont trouvé le fond du filet avec trois buts en six chances.

Les deux équipes auront congé dimanche avant de reprendre une troisième partie lundi soir à Shawinigan.

Avec les informations de René Lévesque