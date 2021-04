Les États-Unis vont apporter leur soutien à l'Inde

Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'augmentation massive des cas de coronavirus en Inde et prévoient de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé, a déclaré samedi une porte-parole de la Maison-Blanche.

Nous sommes en conversation active à des niveaux élevés et prévoyons de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé indiens qui luttent contre cette dernière vague de l'épidémie. Nous aurons plus d'informations à partager très bientôt , a indiqué la porte-parole à Reuters dans un courriel.

Washington est de plus en plus pressé de faire davantage pour aider l'Inde, la plus grande démocratie du monde et un allié stratégique dans les efforts du président Joe Biden pour contrer la Chine, alors qu'elle est aux prises avec une augmentation record des infections au coronavirus.

Le gouvernement indien a déployé des avions et des trains militaires pour acheminer à Delhi l'oxygène dont les hôpitaux ont besoin.

Des patients atteints de la COVID-19 partagent un lit au service des urgences de l'hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan de New Delhi. Photo : Reuters / Danish Siddiqui

L'Inde a fait état de 349 691 cas supplémentaires dimanche, pour un total de 16,96 millions de cas, dont 192 311 décès, a indiqué le ministère de la Santé.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants est au bord d'une catastrophe humanitaire, a averti Ashish Jha, doyen de l'école de santé publique de l'université Brown, dans une tribune publiée samedi dans le Washington Post.

Selon lui, quelque 2000 personnes meurent chaque jour, mais la plupart des experts estiment que le nombre réel est cinq à dix fois supérieur.