Un homme blessé par arme blanche près de la station Berri-UQAM

Un homme dans la cinquantaine a été blessé par arme blanche en début de soirée samedi, tout près des rues Berri et Sainte-Catherine Est.

L'incident serait survenu tout près de l'édicule de la station de métro Berri-UQAM, située à cette intersection.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été dépêchés sur les lieux peu avant 18 h après un appel au 911.

À leur arrivée, ils ont trouvé un homme blessé au haut du corps, mais conscient. Il a dû être transporté à l'hôpital et on ne connait pas son état de santé pour l'instant, a indiqué la porte-parole du SPVM Caroline Chèvrefils.

Les circonstances de l'événement sont présentement inconnues et la victime ne collabore pas du tout avec les policiers , a fait savoir l'agente Chèvrefils.

La station de métro, et plus précisément l'édicule au coin de Berri et Sainte-Catherine, est toujours accessible aux usagers du métro, même si les policiers ont dû ériger un périmètre de sécurité pour mener leur enquête.