Une première clinique de vaccination de rue voit le jour à Ottawa

La Dre Nili Kaplan-Myrth a lancé un appel sur Twitter pour obtenir l'aide bénévole d'étudiants en médecine de l'Université d'Ottawa.

J’avais des surplus de vaccins avec lesquels je voulais atteindre la communauté. Les gens ont commencé à me contacter, [que ce soient] des enseignants,des éducateurs à l’enfance, des travailleurs de la construction, des conducteurs d’autobus, des personnes travaillant dans des épiceries [...] a énuméré, en entrevue, la professionnelle de la santé.

La Ville d’Ottawa a accepté de bloquer la 4e Avenue, entre la rue Bank et la rue Lyon, pour ainsi permettre la vaccination de 220 personnes au courant de la journée.

Ce sont 220 personnes que - je l’espère - nous serons capables de garder loin des soins intensifs. Une citation de :Dre Nili Kaplan-Myrth, médecin de famille

Avec l’aide d’étudiants en médecine qui ont accepté de contribuer à l'effort, les Ottaviens souhaitant se faire inoculer - et répondant aux critères d’admissibilité - ont ainsi pu recevoir une première dose du vaccin d’AstraZenaca.

Pendant qu’ils étaient appelés à faire la file à l’extérieur, à distance des autres, les patients étaient appelés à répondre à un questionnaire. Ils étaient ensuite tour à tour dirigés dans la clinique de Mme Kaplan-Myrth pour être inoculés.

À l'occasion de l'initiative, la 4e Avenue a été fermée à la circulation, entre les rues Bank et Lyon. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les Ottaviens devaient, par après, sortir à l’extérieur par une porte distincte que celle d’entrée. Ils recevaient ensuite l’instruction de patienter 15 minutes, à proximité.

C'est évident que ça a un impact positif sur la communauté et j'espère que d'autres initiatives semblables pourront être mises en place , a commenté Marie-Josée Hamel, une femme de 57 ans qui a profité de l’initiative.

Celle qui enseigne à l’Université d’Ottawa a expliqué qu’elle devait avoir rendez-vous lundi pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca en pharmacie, mais que celui-ci a été reporté à une date qui lui était inconnue, faute d’une quantité suffisante de doses.

J'ai envie de revoir mes parents qui vivent à Montréal, de pouvoir voyager pour le travail et aussi la famille, qui se trouve en France et en Angleterre. Je me dis donc que ce sont les responsabilités citoyennes [à respecter] , a-t-elle dit.

De son côté, la Dre Kaplan-Myrth appelle les autorités provinciales et sanitaires à mettre les médecins de famille davantage à contribution, dans la campagne de vaccination.

Nous pourrions faire en sorte que tellement de personnes soient vaccinées.

Avec les informations d'Ismaël Sy