Une patrouille canine veille au respect des règles à Sherbrooke

Sarah Rouillard de la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie a profité de la journée ensoleillée et de la popularité du parc du Mont-Bellevue pour sensibiliser les gardiens de chiens aux différents règlements.

Sarah Rouillard est patrouilleuse pour la SPA de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / John Naïs

On reçoit beaucoup de plaintes de citoyens, comme quoi il y a des chiens lousses dans les parcs , affirme-t-elle.

Les gens doivent tenir leur chien en laisse en tout temps et il doit être tenu par une personne capable d’en avoir la maîtrise , précise quant à elle la porte-parole de la SPA de l’Estrie, Marie-Pier Quirion.

Contraventions sévères

Depuis maintenant un an, les propriétaires doivent composer avec des règles plus sévères, afin de réduire les risques d’attaques et d’incidents tragiques liés aux chiens dangereux. Selon le Règlement d’application de la Loi visant à valoriser l’encadrement des chiens, l’animal doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Les chiens de plus de 20 kg doivent porter un harnais ou un licou, attaché à leur laisse, en tout temps.

De 500 à 1500 dollars, sans compter les frais. Voilà ce que pourrait devoir payer un propriétaire récalcitrant, selon le règlement provincial.

Le chien doit également porter la médaille remise par la municipalité de manière à être toujours identifiable, sans quoi le maître est passible d’une amende de 250 à 750 dollars.

Les chiens de 20 kg doivent porter un harnais ou un licou. Photo : Radio-Canada / John Naïs

On a des gens qui viennent marcher, d’autres courir, on a des vélos. Un chien lousse peut causer des accidents ou un conflit avec un autre chien. Il y a des gens qui en ont vraiment peur , soutient Nathalie Roy, directrice du Regroupement du parc du Mont Bellevue.

La SPA de l’Estrie dessert 40 municipalités. La sensibilisation au parc du Mont-Bellevue était donc une première étape et il pourrait y avoir d’autres événements du genre ailleurs prochainement.

Avec les informations de John Naïs