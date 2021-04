Règles de quarantaine au Nouveau-Brunswick : des camionneurs désagréablement surpris

Vendredi après-midi, le premier ministre Blaine Higgs annonçait que les camionneurs qui franchissent souvent la frontière provinciale pour leur travail seraient obligés de s’isoler chez eux chaque fois qu’ils reviennent au Nouveau-Brunswick et ne pas sortir de leur domicile, sauf pour de rares exceptions.

Ils seront autorisés à sortir pour des besoins médicaux, et pour se procurer des biens essentiels. Mais dans ce dernier cas, cela devra se faire sans contact, par exemple en récupérant une commande à l’auto (curbside pickup). Après 14 jours, ils pourront reprendre leurs activités normales.

Ces nouvelles règles de quarantaine, qui sont entrées en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche, surprennent l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique ( APTAAPTA ).

Jean-Marc Picard, le directeur de cette association, affirme que certains de ses membres se sentent offensés par le gouvernement. Il y en a qui se sentent vraiment visés , dit-il, donc l'atmosphère [chez les] chauffeurs, en ce moment, elle n’est pas vraiment bonne.

Je trouve qu'on les pointe beaucoup du doigt, comme s’ils sont la cause du virus qui entre dans la province. Une citation de :Jean-Marc Picard, Association du camionnage des provinces de l'Atlantique

Les chauffeurs se protègent assez bien. Ils ont assez peur de sortir de leur camion quand ils font une livraison au Québec ou en Ontario , déclare M. Picard.

Jean-Marc Picard (archives) Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Il y a une dizaine de jours, le premier ministre Higgs avait pris les camionneurs à partie, leur reprochant de ne pas se faire vacciner en assez grand nombre contre la COVID-19. Seulement 800 des 3000 camionneurs de la province avaient reçu une dose du vaccin, affirmait-il le 13 avril.

Vendredi, Blaine Higgs a adouci le ton et remercié les camionneurs qui se sont depuis fait vacciner. Ils sont plus nombreux à le faire, a-t-il dit.

À l'Association du camionnage des provinces de l'Atlantique, on faisait valoir que les longues heures de travail et les horaires irréguliers des conducteurs de véhicules lourds rendaient la prise de rendez-vous plus difficile que nécessaire.

Le directeur Jean-Marc Picard encourageait néanmoins ces travailleurs à se faire vacciner et proposait au gouvernement la mise sur pied de cliniques de vaccination près des aires de pesée des camions, ou dans un autre endroit que les camionneurs fréquentent souvent.

Néanmoins, les camionneurs vont devoir suivre les nouvelles consignes imposées par le gouvernement Higgs, même s’ils ont été vaccinés, a précisé le premier ministre.

Au Nouveau-Brunswick, les nouvelles règles de quarantaine qui entrent en vigueur ce week-end stipulent aussi que les gens qui entrent dans la province pour des raisons qui ne sont pas jugées essentielles s’isolent, à leurs frais, dans un des hôtels désignés par le gouvernement.

Fredericton affirme que ces mesures strictes - et potentiellement coûteuses pour les individus qui passent la frontière provinciale - aideront à freiner la propagation du coronavirus qui cause la COVID-19. Le gouvernement Higgs compte les maintenir au moins jusqu’à la fin mai.

D'après un reportage d'Isabelle Arseneau